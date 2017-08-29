Содержание «Экономической газеты» N 64 за 29 августа 2017 года

Борьба с лжепредпринимательством: искать причины или давить последствия

Обсуждение проблем противодействия лжепредпринимательству в Комитете госконтроля 25 августа завершилось вничью. Все участники мероприятия согласны, что эти проблемы существуют, актуальны и должны быть решены. На этом консенсус заканчивается: контролирующие органы вполне устраивает механизм Указа № 488, а бизнесмены считают его несправедливым.

Зарплата июля: рост номинальный и реальный

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в мае 2017 г. составила 827,5 BYN, сообщает Белстат. Это на 1%, или на 8,2 BYN, больше, чем в июне. При этом реальная зарплата по сравнению с июнем прошлого года увеличилась на 4,3%, а за 7 месяцев т.г. к аналогичному периоду 2016 г. – на 2,7%.

Занятость растет, а безработица и пособия снижаются

В белорусской экономике в июле 2017 г. было занято 4345,7 тыс. человек, сообщает Белстат. Это на 900 человек больше, чем в июне т.г., и на 49 тыс. – чем годом ранее. При этом, по данным Минтруда и соцзащиты, численность зарегистрированных безработных за июль снизилась с 34,2 тыс. до 31,2 тыс., а уровень зарегистрированной безработицы – с 0,8% до 0,7% экономически активного населения. Но сокращается не только число безработных, но и доля тех, кто признается таковыми, а заодно – размер пособия по безработице.

В «Великом камне» с землей проблем не будет

Целевое назначение земельных участков, расположенных в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень», изменить будет проще. Соответствующие поправки в Положение, утв. постановлением Совмина от 30.12.2011 № 1780, внесены постановлением Совмина от 18.08.2017 № 627, вступившим в силу с 26 августа т.г.

С 1 сентября тарифную ставку поднимут на 6,45%

С 1 сентября т.г. в очередной раз – с 31 до 33 BYN – повышается тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к бюджетникам. Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина от 24.08.2017 № 642.

Сводка с молочного фронта: на российском рынке растут цены и конкуренция

Белорусские экспортеры занимают сегодня лидирующие позиции на российском молочном рынке. Но их положению угрожают рост производства в России и конкуренция поставщиков из третьих стран.

Иностранные инвестиции перевыполняют заниженный план

За 6 месяцев текущего года в белорусскую экономику поступило 883,5 млн. USD прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги). Это на 7,1% меньше, чем в январе–июне 2016 г., но почти на 1/4 больше, чем запланировано.

Расширяя горизонты привычного. Или как столичный производитель превзошел ожидания своих потребителей

Не всегда белорусский покупатель остается доволен уровнем обслуживания, сетуя на то, что отечественные производители и торговля все еще «родом из Советского Союза». Поэтому все чаще белорусские производители делают ставку на уровень обслуживания потребителей.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (21.08.2017 – 25.08.2017)

Субсидиарная история

Такие истории в последнее время часто случаются в нашей стране. И попасть в них, с «легкой» руки чиновников и суда, могут многие бизнесмены и менеджеры, как бы они ни пытались старательно соблюдать требования законодательства. При этом виновными их считают даже в том случае, если ошибку допускают чиновники.

Просроченная доверенность недействительна

По просьбе принципала бенефициару выдана банковская гарантия для обеспечения надлежащего исполнения принципалом его обязательства перед бенефициаром. После нарушения обеспеченного гарантией обязательства к банку-гаранту поступило требование об осуществлении платежа по банковской гарантии, подписанное должностным лицом бенефициара. Приложенные бенефициаром к требованию документы соответствуют внешним признакам условий гарантии. Однако среди указанных документов приложена доверенность данного должностного лица бенефициара, срок действия которой истек (согласно условиям гарантии заверенная копия доверенности должна быть предоставлена гаранту).

Каким образом должен поступить банк-гарант в таком случае?

Интернет-портрет белорусских пользователей всемирной сети

Цифровая трансформация экономики считается одним из приоритетов социально-экономического развития Беларуси. Определенных успехов в этой сфере уже удалось добиться. По ряду показателей наша страна выглядит вполне прогрессивно, хотя еще уступает развитым странам Евросоюза.

Россияне желают ограничить приток трудовых мигрантов

Более половины россиян (58%) считают, что правительство должно попытаться ограничить приток приезжающих в страну трудовых мигрантов, в обратном уверены лишь 6%, показал опрос «Левада-Центра».

Информбанк

О номинальной начисленной средней заработной плате в Республике Беларусь

Национальный статистический комитет Республики Беларусь сообщает, что начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в июле 2017 г. составила 827,5 рубля (в июне 2017 г. – 819,3 рубля), рабочих и служащих – 827,5 рубля (в июне 2017 г. – 819,3 рубля).

Как выделить НДС для вычета

У налогоплательщиков порой возникают сложности при определении налоговой базы НДС при условии, когда плательщику надо выделить НДС для вычета самостоятельно.

Подоходный налог и...возмещение расходов на проезд в командировке

Работник банка по возвращении 4.08.2017 г. из командировки в Киев в качестве документов, подтверждающих расходы на проезд к месту командирования и обратно, представил справку автотранспортного предприятия, продавшего билет и осуществившего перевозку (оригиналы билетов работником были утеряны).

Облагаются ли подоходным налогом расходы на проезд, возмещенные работнику?

Подоходный налог и...страхование автомобиля работника

Транспортная организация использует легковой автомобиль, принадлежащий работнику организации, в служебных целях (для него эта организация является местом основной работы). За использование автомобиля организация выплачивает работнику соответствующую компенсацию. В августе 2017 г. организация заключила с белорусской страховой организацией договор добровольного страхования этого автомобиля по системе КАСКО. Сумма страхового взноса по данному договору составила 3000 BYN, которые транспортная организация уплатила страховой организации за счет собственных средств.

Являются ли расходы транспортной организации по уплате такого взноса доходом работника, которому принадлежит автомобиль?

Подоходный налог и...аренда спортивного зала для работников

Строительная организация планирует в сентябре 2017 г. арендовать для своих работников спортивный зал.

Являются ли расходы этой организации по аренде зала доходом работников, которые будут его посещать, подлежащим обложению подоходным налогом?

Обратный билет из командировки и налогообложение

Организация оплатила авиакомпании по безналичному расчету авиабилеты для командирования работника за границу. Командированный сотрудник по семейным обстоятельствам прервал командировку, уведомив предварительно об этом нанимателя, который издал соответствующий приказ о возвращении работника из командировки по указанным причинам. Обратный авиабилет был приобретен сотрудником за счет личных средств, а возврат авиаперевозчику неиспользованного билета не предусмотрен правилами применения тарифов.

Подлежат ли возмещению личные расходы работника на обратный перелет (сам работник на возмещение не претендует)? Имеет ли право организация отнести на затраты, учитываемые при налогообложении прибыли, изначально понесенные расходы на оплату обратного авиабилета? Возможен ли вариант одновременного возмещения работнику расходов на обратный проезд и отнесения ранее понесенных организацией расходов на оплату авиакомпании обратного билета с отнесением и тех, и других расходов на «налоговые затраты»?

Сдача помещения в аренду и субаренду: налоговый и бухгалтерский учет

ООО «А» (арендодатель) применяет упрощенную систему налогообложения (далее – УСН) без НДС и сдает в аренду офисное помещение ООО «Б» (далее – арендатор). Часть арендованного помещения ООО «Б» сдает в субаренду.

1. Имеет ли право ООО «Б» выставлять арендную плату субарендатору без НДС на том основании, что ООО «А» использует УСН без НДС?

2. Как ООО «Б» выставлять» стоимость коммунальных услуг субарендатору?

3. Как данные операции отразить в бухгалтерском и налоговом учете ООО «Б»?

Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров

Трудовой спор – это конфликт, возникающий между субъектами трудовых отношений (работником и нанимателем) по вопросам применения норм трудового законодательства, трудового договора или иных локальных нормативных актов (ЛНПА), регулирующих трудовые отношения.

Трудовой отпуск внешнего совместителя

Внешним совместителям трудовые отпуска предоставляются по правилам главы 12 ТК с учетом особенностей, предусмотренных ст. 347 и другими нормами ТК, а также другими актами трудового законодательства. Основным принципом предоставления трудового отпуска совместителю является его предоставление одновременно с трудовым отпуском по основной работе. На данной норме базируются другие правила предоставления трудового отпуска совместителю.

Меняем режим рабочего времени

В штатном расписании организации есть 3 штатные единицы уборщиков служебных помещений, по которым работают 3 работника. В результате сокращения численности наниматель принял решение сохранить «2,25» ставки уборщиков помещений, но оставить всех троих работников.

Как перевести работников на неполное рабочее время? Нужно ли с каждым работником заключить новый контракт на 0,75 ставки? Какие документы следует подготовить для этого?

Перевод на работу по другой профессии

У работника имеется квалификация 6-го разряда по профессии тракториста и водительское удостоверение на право управления погрузчиками категории F.

Можно ли перевести его на работу водителем погрузчика 6-го разряда?

Надбавка из расчета двух окладов

Работник выполняет трудовую функцию по двум должностям: секретарь приемной руководителя и инспектор по кадрам (по каждой на 0,5 ставки).

Как определить размер доплаты за руководство профсоюзной организацией, если по указанным должностям установлены различные должностные оклады?

Доплата за работу по другой должности

У работников структурного подразделения одинаковые должностные инструкции.

Можно ли одному из них установить доплату за выполнение обязанностей другого работника, находящегося в трудовом отпуске?

Изменение наименования должности

Как правильно переименовать в штатном расписании должность «Менеджер отдела собственного транспорта» в «Менеджер по перевозкам»? Связано это с тем, что отдела как такового в организации нет. Как произвести эту процедуру в отношении работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет? Нужно ли уведомить его об этом?

Окончание срочного трудового договора

Когда следует прекратить срочный трудовой договор, если дата его окончания попадает на праздник?

Начало отпуска – праздник

Можно ли предоставить трудовой отпуск с нерабочего праздничного дня?

Увольнение по инвалидности

Родственник принес документы, подтверждающие болезнь и инвалидность работника (парализовало после инсульта). Решено прекратить трудовые отношения с ним в связи с полной нетрудоспособностью.

Как провести увольнение? Кто должен подписать приказ об увольнении? Как быть с трудовой книжкой?

Молодой рабочий не справляется с обязанностями

На штатную единицу повара пришел молодой рабочий, но с обязанностями не справляется.

Можно ли перевести его на неквалифицированную работу на время декретного отпуска основного сотрудника?