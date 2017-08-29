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№66 (2073) от 05.09.2017

05 сентября 2017 года

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Вопрос-ответ

Подоходный налог и страхование автомобиля работника

29.08.2017

Транспортная организация использует легковой автомобиль, принадлежащий работнику организации, в служебных целях (для него эта организация является местом основной работы). За использование автомобиля организация выплачивает работнику соответствующую компенсацию. В августе 2017 г. организация заключила с белорусской страховой организацией договор добровольного страхования этого автомобиля по системе КАСКО. Сумма страхового взноса по данному договору составила 3000 BYN, которые транспортная организация уплатила страховой организации за счет собственных средств.

Являются ли расходы транспортной организации по уплате такого взноса доходом работника, которому принадлежит автомобиль?

При определении налоговой базы подоходного налога учитываются все доходы плательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах (п. 1 ст. 156 НК). При этом к доходам, полученным плательщиком в натуральной форме, относится оплата (полностью или частично) за него организациями или физическими лицами товаров (работ, услуг), иного имущества или имущественных прав, в т.ч. жилищно-коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах плательщика (подп. 2.1 п. 2 ст. 157 НК).

Использование имущества работника в служебных целях возможно на основании ст....

Автор публикации: Отдел налогообложения «ЭГ»

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