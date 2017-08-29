Занятость растет, а безработица и пособия снижаются

В белорусской экономике в июле 2017 г. было занято 4345,7 тыс. человек, сообщает Белстат. Это на 900 человек больше, чем в июне т.г., и на 49 тыс. – чем годом ранее. При этом, по данным Минтруда и соцзащиты, численность зарегистрированных безработных за июль снизилась с 34,2 тыс. до 31,2 тыс., а уровень зарегистрированной безработицы – с 0,8% до 0,7% экономически активного населения. Но сокращается не только число безработных, но и доля тех, кто признается таковыми, а заодно – размер пособия по безработице.

На работу в июле было принято 65 266 человек, а уволено – 63 679. Таким образом, коэффициент замещения работников (отношение числа принятых к числу уволенных) составил 1,025, впервые превысив 1 с октября 2014 г.

В частности, в обрабатывающей промышленности в июле было принято на работу 11 146 человек, а уволено – 10 950, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 11 809 и 7801 соответственно, в строительстве – 6551 на 6222, торговле – 9908 на 8772, по видам «транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность» – 3490 на 2703, «информация и связь» – 998 на 790. Значительные увольнения отмечены в июле в профессиональной, научной и технической деятельности – 947 принятых на 999 уволенных, финансовой и страховой деятельности – 733 на 831, по операциям с недвижимым имуществом – 418 на 505, по виду «творчество, спорт, развлечения и отдых» – 1567 на 1775, в здравоохранении и социальных услугах – 5442 на 6868, в образовании – 5979 на 8392. При этом на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий в I полугодии т.г. было трудоустроено 30 808 граждан при прогнозе на 6 месяцев 33 тыс., а на год – 70 тыс. человек. С заданием справились только Брестская и Гродненская области.

На конец июля т.г. в республике, по официальным данным, оставалось всего 31,2 тыс. безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите, что на 30,4% меньше, чем на конец июля 2016 г., и на 8,6% меньше, чем на конец июня т.г. При этом за 7 месяцев т.г. на учет было поставлено 158,5 тыс. граждан, обратившихся за помощью в трудоустройстве, из них признано безработными 102,1 тыс., или 64,4% обратившихся. Для сравнения: в январе т.г. безработными признавались 82,5% лиц, обратившихся в службы занятости.

Оказано содействие в трудоустройстве 112,5 тыс. человек, в т.ч. 70,2 тыс. безработных, или 62,4% всех трудоустроенных.

Из общей численности безработных 25,7% составляли уволившиеся по собственному желанию и соглашению сторон, 4% – уволенные за нарушение трудовой дисциплины, 1,6% – высвобожденные при ликвидации организаций или по сокращению численности.

На конец июля т.г. на 100 заявленных вакансий приходилось всего 57 безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите (годом ранее – 117).

Средний размер пособия на одного безработного в июле т.г. составил 26,5 BYN, или 13,4% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (для сравнения: в июне – 27,9 BYN, или 14,1% от БПМ).

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ