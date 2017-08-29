Трудовой отпуск внешнего совместителя

Внешним совместителям трудовые отпуска предоставляются по правилам главы 12 ТК с учетом особенностей, предусмотренных ст. 347 и другими нормами ТК, а также другими актами трудового законодательства. Основным принципом предоставления трудового отпуска совместителю является его предоставление одновременно с трудовым отпуском по основной работе. На данной норме базируются другие правила предоставления трудового отпуска совместителю.

Внешним совместительством является выполнение в свободное от основной работы время оплачиваемой работы у другого (других) нанимателя (нанимателей) на условиях другого трудового договора (ч. 1 ст. 343 ТК). При приеме работника по совместительству наниматель должен соблюдать следующие требования:

– в трудовом договоре обязательно указывается, что работа является совместительством (ч. 2 ст. 343 ТК);

– заключение трудовых договоров о работе по совместительству с несколькими нанимателями допускается, если иное не установлено законодательными актами (ч. 3 ст. 343 ТК);

– при приеме на работу по совместительству наниматель обязан устанавливать работнику неполный рабочий день или непол...

Автор публикации: Елена ГАДЛЕВСКАЯ, юрист