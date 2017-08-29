Зарплата июля: рост номинальный и реальный

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в мае 2017 г. составила 827,5 BYN, сообщает Белстат. Это на 1%, или на 8,2 BYN, больше, чем в июне. При этом реальная зарплата по сравнению с июнем прошлого года увеличилась на 4,3%, а за 7 месяцев т.г. к аналогичному периоду 2016 г. – на 2,7%.

Номинальная зарплата в июле т.г. была на 11% выше, чем год назад, причем весь рост пришелся на текущий год (по сравнению с январем она выросла на 14,8%). Продолжает также расти реальная зарплата, что свидетельствует об ослаблении инфляционного давления на доходы населения. Но если в Минске заработки еще год назад превысили 1000-руб­левый рубеж, то ни одна из областей не дотянула до столичного уровня, а среднереспубликанский превышен только в Минской области (см. диа­грамму). Таким образом, рас­слоение по регионам сохраняется. Например, в Могилевской области номинальная зарплата в июле была на 22,8% ниже среднереспубликанской и на 44,1% – чем в столице.

Номинальная зарплата, превышающая требуемые 1000 BYN, в июле т.г. отмечена лишь в таких видах деятельности: «информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания» – 3496,3 BYN, «воздушный транспорт» – 2369,6 BYN, «финансовая и страховая деятельность» – 1435,4, в горнодобывающей промышленности – 1344,4, в нефтепереработке – 1256,5, в производстве химических продуктов – 1408 BYN. Зарплата по виду деятельности «инженерно-техническое проек­тирование и предоставление технических консультаций в этой области» достигла 1417,6 BYN, деятельность в области телекоммуникаций – 1354,9 BYN, в области права, бухгалтерского учета, управления, архитектуры, инженерных изы­сканий, технических испытаний и анализа – 1208,7, деятельность головных организаций – 1209,2 BYN, научные исследования и разработки – 1123 BYN, в производстве прочих транс­портных средств и оборудования – 1055,4, фармацевтической про­мышленности – 1005,5 BYN.

В других сферах деятельности заработки гораздо ниже. Так, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве номинальная зарплата в июле т.г. составила только 605,2 BYN, в строительстве – 878,5, розничной торговле – 723,7, обрабатывающей промышленности в целом – 893,7 BYN, в т.ч. в металлургии – 942,4, пищевой промышленности – 866,1, производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха – 630,3, автомобилестроении – 899,9, образовании – 541,3, здравоохранении – 655,9 BYN.

В то же время реальная заработная плата в промышленности в январе–июле т.г. по сравнению с январем–июлем 2016 г. выросла на 5,9% (в т.ч. в горнодобывающей – на 8%, в обрабатывающей – на 5,8%), в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – на 4%, в торговле – на 3,7%, в строительстве – на 0,6%, по транспортной деятельности, складированию, поч­товой и курьерской деятельности – на 0,3%, тогда как в здравоохранении она сократилась на 1%, в образовании – на 0,4%, нефтепереработке – на 1,2%, в почтовой и курьерской деятельности – на 9,5%, а в сфере информационных технологий и деятельности в области информационного обслуживания – на 7,5%.

В бюджетных организациях номинальная начисленная сред­немесячная зарплата в июле т.г. составила 611,4 BYN (на 13,3 BYN, или на 2,1% меньше, чем месяцем ранее), а реальная заработная плата здесь в январе–июле т.г. по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. уменьшилась на 0,2%, в т.ч. в июле к июню т.г. – на 2%.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ