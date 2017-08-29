Сдача помещения в аренду и субаренду: налоговый и бухгалтерский учет

ООО «А» (арендодатель) применяет упрощенную систему налогообложения (далее – УСН) без НДС и сдает в аренду офисное помещение ООО «Б» (далее – арендатор). Часть арендованного помещения ООО «Б» сдает в субаренду.

1. Имеет ли право ООО «Б» выставлять арендную плату субарендатору без НДС на том основании, что ООО «А» использует УСН без НДС?

2. Как ООО «Б» выставлять» стоимость коммунальных услуг субарендатору?

3. Как данные операции отразить в бухгалтерском и налоговом учете ООО «Б»?

1. На основании п. 2 ст. 586 ГК арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное имущество в субаренду. Договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок договора аренды. К договорам субаренды применяются правила о договорах аренды, если иное не установлено ГК и иными актами законодательства. Таким образом, арендатор помещения при сдаче его части в субаренду выступает в роли...

Автор публикации: Наталья БОРИСЕНКО, аудитор