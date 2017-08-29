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Интернет-портрет белорусских пользователей всемирной сети
Цифровая трансформация экономики считается одним из приоритетов социально-экономического развития Беларуси. Определенных успехов в этой сфере уже удалось добиться. По ряду показателей наша страна выглядит вполне прогрессивно, хотя еще уступает развитым странам Евросоюза.
На конец 2016 г. в республике числилось 11 083 тыс. абонентов всех видов передачи данных с выходом в Интернет – почти вдвое больше, чем в 2010 г. Такие сведения приведены в статистическом сборнике «Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь». При этом удельный вес домохозяйств, имеющих доступ к Интернету с домашнего компьютера, тоже удвоился за этот период: с 31,2 до 62,5%.
Распределение интернет-пользователей по частоте выхода в Интернет в 2016 г. представлено в таблице 1 (здесь и далее – по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в % к итогу).
Таблица 1
|
|
ежедневно
|
не менее 1 раза в неделю
|
от случая к случаю
|
Всего
|
68,3
|
16,2
|
15,5
|
города и поселки городского типа
|
70,6
|
15,5
|
13,9
|
сельские населенные пункты
|
59,2
|
19,3
|
21,5
Возрастная структура интернет-пользователей в 2016 г. представлена на диаграмме 1.
Распределение интернет-пользователей по месту выхода в сеть Интернет в 2016 г. (в % от общего числа интернет-пользователей соответствующей группы) представлено в таблице 2.
Таблица 2
|
|
через проводную сеть или Wi-Fi
|
в любом месте через сеть сотовой подвижной электросвязи
|
дома
|
по месту работы
|
по месту учебы
|
у родственников, знакомых
|
в компьютерном клубе, интернет-кафе и т.д.
|
Всего
|
93,5
|
19,1
|
4,4
|
27,7
|
9,8
|
56,5
|
по месту проживания:
|
|
|
|
|
|
|
города и поселки городского типа
|
94,3
|
20,5
|
4,5
|
29,0
|
11,5
|
60,3
|
сельские населенные пункты
|
90,3
|
13,8
|
4,2
|
22,9
|
3,2
|
41,9
Распределение интернет-пользователей по целям выхода в сеть Интернет в 2016 г. представлено в таблице 3 (в % от общего числа интернет-пользователей соответствующей группы).
Таблица 3
|
|
Всего
|
в т.ч.
|
города и поселки городского типа
|
сельские населенные пункты
|
поиск информации
|
92,6
|
94,3
|
86,0
|
просмотр и скачивание фильмов, прослушивание и скачивание музыки и т.д.
|
79,8
|
80,1
|
78,8
|
общения в социальных сетях
|
74,7
|
76,0
|
69,6
|
отправки, получения электронной почты, переговоров
|
52,8
|
56,9
|
36,9
|
компьютерные игры
|
46,9
|
46,4
|
49,1
|
осуществления финансовых операций
|
29,8
|
32,9
|
17,7
|
покупки товаров, получения услуг
|
28,6
|
31,6
|
17,1
|
образование
|
23,2
|
23,2
|
23,1
|
взаимодействие с органами госуправления
|
13,0
|
15,2
|
4,6
Уровень удовлетворенности белорусских интернет-пользователей качеством услуг сети Интернет в 2016 г. представлен в таблице 4. При этом отношение в регионах существенно отличается. Например, в Гомельской области все устраивает 47,8% пользователей, Могилевской – 48,3%, Брестской – 43,1%, Минской – 45%, а в столице – только 38%. Больше всего скорее недовольных и совершенно недовольных качеством интернет-услуг в Витебской области (8,5% и 1,7% соответственно), тогда как в Минске их всего 3,4% и 0,6%.
Таблица 4
|
|
Всего
|
в т.ч.
|
города и поселки городского типа
|
сельские населенные пункты
|
полностью удовлетворены
|
43,8
|
42,3
|
49,6
|
скорее удовлетворены
|
42,4
|
43,4
|
38,6
|
и да, и нет
|
8,0
|
8,3
|
6,8
|
скорее не удовлетворены
|
5,1
|
5,4
|
4,0
|
совершенно не удовлетворены
|
0,7
|
0,6
|
1,0
В рейтинге ИКТ, составляемом Международным союзом электросвязи, наша страна занимает 31-е место из 175, опережая остальные страны СНГ. Но по охвату Интернетом Беларусь выглядит вполне средне: он выше, чем в большинстве стран СНГ (кроме России), Китае и Турции, но ниже, чем в странах Балтии и развитых странах ЕС (рис. 2).
В 2016–2020 гг. белорусские власти намерены добиться существенных сдвигов в сфере информатизации. Для этого в Программе социально-экономического развития сформулировано 12 ключевых задач. Среди них – создание современной инфраструктуры телекоммуникаций в Восточной Европе. За 5 лет планируется построить около 10 тыс. км волоконно-оптических линий связи для всей многоэтажной жилой и общественной застройки. Прогнозируется, что к концу 2020 г. около 35% населения страны будет пользоваться данными услугами, 90% населения станет пользователями услуг беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет, а уровень проникновения Интернета к 2020 г. должен составить минимум 82% домохозяйств.
Предполагается создание полноценного электронного правительства и перевод в электронный формат к концу 2020 г. 75% административных процедур. При этом 40% населения должны стать пользователями Общегосударственной автоматизированной информационной системы, а все граждане страны к 2018 г. смогут использовать цифровую подпись.
Также запланировано создание сектора информационных услуг для населения и бизнеса, широкомасштабное использование электронных документов в коммерческой деятельности, включая разрешительную, фискальную, контрактную, платежную и товарно-сопроводительную функции, создание единой системы электронного здравоохранения, расширение ИТ-технологий в торговле, банковской сфере, государственном управлении, нотариате, образовании и других сферах.
Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ