Интернет-портрет белорусских пользователей всемирной сети

Цифровая трансформация экономики считается одним из приоритетов социально-­экономического развития Беларуси. Определенных успехов в этой сфере уже удалось добиться. По ряду показателей наша страна выглядит вполне прогрессивно, хотя еще уступает развитым странам Евросоюза.

На конец 2016 г. в республике числилось 11 083 тыс. абонентов всех видов передачи данных с выходом в Интернет – почти вдвое больше, чем в 2010 г. Такие сведения приведены в статистическом сборнике «Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь». При этом удельный вес домохозяйств, имеющих доступ к Интернету с домашнего компьютера, тоже удвоился за этот период: с 31,2 до 62,5%.

Распределение интернет-пользователей по частоте выхода в Интернет в 2016 г. представлено в таблице 1 (здесь и далее – по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в % к итогу).

Таблица 1

ежедневно не менее 1 раза в неделю от случая к случаю Всего 68,3 16,2 15,5 города и поселки городского типа 70,6 15,5 13,9 сельские населенные пункты 59,2 19,3 21,5

Возрастная структура интернет-пользователей в 2016 г. представлена на диаграмме 1.

Распределение интернет-пользователей по месту выхода в сеть Интернет в 2016 г. (в % от общего числа интернет-пользователей соответствующей группы) представлено в таблице 2.

Таблица 2

через проводную сеть или Wi-Fi в любом месте через сеть сотовой подвижной электросвязи дома по месту работы по месту учебы у родственников, знакомых в компьютерном клубе, интернет-кафе и т.д. Всего 93,5 19,1 4,4 27,7 9,8 56,5 по месту проживания: города и поселки городского типа 94,3 20,5 4,5 29,0 11,5 60,3 сельские населенные пункты 90,3 13,8 4,2 22,9 3,2 41,9

Распределение интернет-пользователей по целям выхода в сеть Интернет в 2016 г. представлено в таблице 3 (в % от общего числа интернет-пользователей соответствующей группы).

Таблица 3

Всего в т.ч. города и поселки городского типа сельские населенные пункты поиск информации 92,6 94,3 86,0 просмотр и скачивание фильмов, прослушивание и скачивание музыки и т.д. 79,8 80,1 78,8 общения в социальных сетях 74,7 76,0 69,6 отправки, получения электронной почты, переговоров 52,8 56,9 36,9 компьютерные игры 46,9 46,4 49,1 осуществления финансовых операций 29,8 32,9 17,7 покупки товаров, получения услуг 28,6 31,6 17,1 образование 23,2 23,2 23,1 взаимодействие с органами госуправления 13,0 15,2 4,6

Уровень удовлетворенности белорусских интернет-­пользователей качеством услуг сети Интернет в 2016 г. представлен в таблице 4. При этом отношение в регионах существенно отличается. Например, в Гомельской области все устраивает 47,8% пользователей, Могилевской – 48,3%, Брестской – 43,1%, Мин­ской – 45%, а в столице – только 38%. Больше всего скорее недовольных и совершенно недовольных качеством интернет-услуг в Витебской области (8,5% и 1,7% соответственно), тогда как в Минске их всего 3,4% и 0,6%.

Таблица 4

Всего в т.ч. города и поселки городского типа сельские населенные пункты полностью удовлетворены 43,8 42,3 49,6 скорее удовлетворены 42,4 43,4 38,6 и да, и нет 8,0 8,3 6,8 скорее не удовлетворены 5,1 5,4 4,0 совершенно не удовлетворены 0,7 0,6 1,0

В рейтинге ИКТ, составляемом Международным союзом электросвязи, наша страна занимает 31-е место из 175, опережая остальные страны СНГ. Но по охвату Интернетом Беларусь выглядит вполне средне: он выше, чем в большинстве стран СНГ (кроме России), Китае и Турции, но ниже, чем в странах Балтии и развитых странах ЕС (рис. 2).

В 2016–2020 гг. белорусские власти намерены добиться существенных сдвигов в сфере информатизации. Для этого в Программе социально-экономического развития сформулировано 12 ключевых задач. Среди них – создание современной инфраструктуры телекоммуникаций в Восточной Европе. За 5 лет планируется построить около 10 тыс. км волоконно-оптических линий связи для всей многоэтажной жилой и общественной застройки. Прогнозируется, что к концу 2020 г. около 35% населения страны будет пользоваться данными услугами, 90% населения станет пользователями услуг беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет, а уровень проникновения Интернета к 2020 г. должен составить минимум 82% домохозяйств.

Предполагается создание полноценного электронного правительства и перевод в электронный формат к концу 2020 г. 75% административных процедур. При этом 40% населения должны стать пользователями Общегосударственной автоматизированной информационной системы, а все граждане страны к 2018 г. смогут использовать цифровую подпись.

Также запланировано создание сектора информационных услуг для населения и бизнеса, широкомасштабное использование электронных документов в коммерческой деятельности, включая разрешительную, фискальную, контрактную, платежную и товарно-­сопроводительную функции, создание единой системы электронного здравоохранения, расширение ИТ-технологий в торговле, банковской сфере, государственном управлении, нотариате, образовании и других сферах.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ