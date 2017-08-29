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№66 (2073) от 05.09.2017

05 сентября 2017 года

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Вопрос-ответ

Увольнение по инвалидности

29.08.2017

Родственник принес документы, подтверждающие болезнь и инвалидность работника (парализовало после инсульта). Решено прекратить трудовые отношения с ним в связи с полной нетрудоспособностью.

Как провести увольнение? Кто должен подписать приказ об увольнении? Как быть с трудовой книжкой?

Установление группы инвалидности, препятствующей продолжению работы по занимаемой должности, подтверждают результаты медицинского освидетельствования – заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии (МРЭК) или врачебно-кон­сультативной комиссии (ВКК).

В таких случаях работник подлежит увольнению по п. 2 ст. 42 ТК. Поскольку помимо установления груп­пы инвалидности работник признан нетрудоспособным, наниматель обязан уволить его немедленно.

Увольнение по п. 2 ст. 42 ТК является увольнением по инициативе нанимателя. Порядок и условия расторжения трудового договора по инициат...

Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист

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