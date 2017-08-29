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05 сентября 2017 года

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Вопрос-ответ

Перевод на работу по другой профессии

29.08.2017

У работника имеется квалификация 6-го разряда по профессии тракториста и водительское удостоверение на право управления погрузчиками категории F.

Можно ли перевести его на работу водителем погрузчика 6-го разряда?

Можно перевести водителем погрузчика без разряда, но работника нужно обучить и присвоить ему необходимую квалификацию.

Поручение работнику работы по другой профессии является переводом (ст. 30 ТК), что в соответствии с законодательством требует заключения с работником нового трудового договора (контракта).

Согласно ст. 26 ТК при заключении трудового договора наниматель наряду с другими документами обязан потребовать, а гражданин должен предъявить нанимателю документ об образовании или документ об обучении, подтверждающий наличие права на выполнение данной работы.

При этом в соответствии с Общими положениями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочи...

Автор публикации: Ирина НОВИКОВА, экономист

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