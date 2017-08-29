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05 сентября 2017 года

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Вопрос-ответ

Обратный билет из командировки и налогообложение

29.08.2017

Организация оплатила авиакомпании по безналичному расчету авиабилеты для командирования работника за границу. Командированный сотрудник по семейным обстоятельствам прервал командировку, уведомив предварительно об этом нанимателя, который издал соответствующий приказ о возвращении работника из командировки по указанным причинам. Обратный авиабилет был приобретен сотрудником за счет личных средств, а возврат авиаперевозчику неиспользованного билета не предусмотрен правилами применения тарифов.

Подлежат ли возмещению личные расходы работника на обратный перелет (сам работник на возмещение не претендует)? Имеет ли право организация отнести на затраты, учитываемые при налогообложении прибыли, изначально понесенные расходы на оплату обратного авиабилета? Возможен ли вариант одно­временного возмещения работнику расходов на обратный проезд и отнесения ранее понесенных организацией расходов на оплату авиакомпании обратного билета с отнесением и тех, и других расходов на «налоговые затраты»?

Полагаем, что в рассматриваемой в вопросе ситуации можно учесть в составе затрат, учитываемых при налогообложении, только расходы организации по оплате авиа­компании обратного авиабилета, но не в...

Автор публикации: Евгений ГЕРШТЕЙН, заместитель директора ООО «Акцентаудит-М»

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Содержание «Экономической газеты» N 66 за 5 сентября 2017 года
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