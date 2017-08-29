Подоходный налог и аренда спортивного зала для работников

Строительная организация планирует в сентябре 2017 г. арендовать для своих работников спортивный зал.

Являются ли расходы этой организации по аренде зала доходом работников, которые будут его посещать, подлежащим обложению подоходным налогом?

При определении налоговой базы подоходного налога учитываются все доходы плательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах (п. 1 ст. 156 НК). Вместе с тем согласно подп. 2.3 п. 2 ст. 153 НК объектом обложения подоходным налогом не признаются доходы, полученные плательщиками в виде материального обеспечения, в размере оплаты услуг, расходов или их возмещения, иных выплат, предусмотренных законодательством при проведении спортивных и (или) спортивно-массовых мероприятий и осуществляемых участникам таких мероприятий, проводимых на...

Автор публикации: Отдел налогообложения «ЭГ»