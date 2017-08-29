Россияне желают ограничить приток трудовых мигрантов

Более половины россиян (58%) считают, что правительство должно попытаться ограничить приток приезжающих в страну трудовых мигрантов, в обратном уверены лишь 6%, показал опрос «Левада-Центра».

Каждый третий участник опроса (30%) ушел от содержательного ответа, выбрав позицию «мне все равно». К мигрантам, приезжающим на работу в Россию из других стран, 16% россиян относятся хорошо, доброжелательно, 27% – настороженно, плохо, 54% – без особых эмоций.

При этом большинство респондентов не испытывают «никаких особых чувств» к выходцам из Закавказья (60%) или из Средней Азии (62%), проживающим в их городе, районе. О негативных чувствах сказали 28% и 27% соответственно, о положительных – 8% и 9%. Между тем социологи отмечают, что в 2017 г. уровень этнофобии – поддержки изоляционных практик в отношении представителей других национальностей – достиг минимального уровня с 2004 г. Впервые доля россиян, называющих одну или более национальностей, чье проживание они хотели бы ограничить на территории России, опустилась ниже 60-процент­ного порога (54% сейчас, в 2016 г. – 70%, в 2013 – 81%).

Опрос проводился среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов.

По данным Департамента по граж­данству и миграции МВД РБ, в январе–июне 2017 г. из России в Беларусь прибыло на работу на основе подписанных договоров и контрактов 1,2 тыс. человек (всего прибыло 8,6 тыс. трудовых мигрантов из разных стран). В обратном направлении переместились почти 3 тыс. белорусов (из 5 тыс. отбывших на работу за границу). Мы заняли в РФ вакансии по рабочим специальностям (2,6 тыс.), в сфере обслуживания и тор­говли (298 чел), в сельском хозяйстве (66 чел.), руководящие должности (14 чел.), места квалифицированных работников и специалистов (11 чел.). Трудовой договор с российскими нанимателями на период до 6 месяцев заключили 53% белорусов, от 6 месяцев до 1 года – 29%, более 1 года – 18%.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ