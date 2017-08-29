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№66 (2073) от 05.09.2017

05 сентября 2017 года

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Инсайдерам и инвесторам
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В «Великом камне» с землей проблем не будет

29.08.2017

Целевое назначение земельных участков, расположенных в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень», изменить будет проще. Соответствующие поправки в Положение, утв. постановлением Совмина от 30.12.2011 № 1780, внесены постановлением Совмина от 18.08.2017 № 627, вступившим в силу с 26 августа т.г.

Напомним, что Указом Президента от 12.05.2017 № 166 «О совершенствовании специального правового режима Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» установлены беспрецедентные льготы как для совместной белорусско-китай­ской компании по развитию парка (далее – компания), так и для его резидентов и инвесторов.

В частности, земельные участки в границах парка предоставляются компании в постоянное или временное пользование, аренду сроком до 99 лет или в частную собственность без проведения соответствующих аукционов и внесения платы за право заключения договора аренды земельного участка с офор­млением необходимых документов по их отводу одновременно с выполнением работ по строительству объектов парка. Земельные участки передаются компании в частную соб­ственность за 1/4 их кадастровой стоимости, действовавшей на 1 января 2012 г., без применения поправочных коэффициентов. Указом № 166 также предусмотрены особые правила изъятия и предоставления компании земельных участков, которые она затем может не только сдавать в аренду и субаренду без лишних платежей и формальностей, но и отчуждать их в частную собственность резидентам и инвесторам парка.

С 26 августа т.г. порядок изменения целевого назначения земельных участков, установленный Положением, рас­пространен на резидентов, ин­весторов парка, совместную компанию и иные субъекты хозяйствования, зарегистрирован­ные на его территории. Решения об изменении целевого назначения земельных уча­ст­ков в границах парка будет принимать администрация парка. К ней теперь может обращаться с соответствующим заявлением заинтересованное лицо. Администрация парка получает право принимать решение об изменении целевого назначения земельного уча­стка, связанном с осуществлением строительной деятельности, одновременно с решением о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта, а также при утверждении акта о приемке в эксплуатацию объекта строительства (реконструкции) либо при принятии решения о переводе жилого помещения в нежилое, а также в иных определенных законодательством случаях.

Кроме того, постановлением № 627 вводится еще одна важная норма. До сих пор было запрещено изменять целевое назначение земельных уча­ст­ков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, для строительства (строительства и обслуживания) капитальных строений, до завершения их строительства, а также предоставленных граж­данам как состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, до истечения 8 лет со дня госрегистрации возведенных на них жилых домов. Теперь это можно сделать и раньше – в случаях, устанавливаемых Президентом.

Автор публикации: Александр ГАНАГО

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