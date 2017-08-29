Новости законодательства (21.08.2017 – 25.08.2017)

ДЕКРЕТЫ И УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Декрет Президента от 21.08.2017 № 4 «Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь» (рег. № 1/17215 от 22.08.2017)

Декрет Президента от 1.03.2010 № 3 «О некоторых вопросах залога имущества» дополнен нормой, согласно которой допускается удовлетворение требования залогодержателя за счет заложенного имущественного права (требования) на получение денежных средств без обращения в суд на основании договора залога (иного соглашения, заключенного между залогодержателем и залогодателем), за исключением случаев, предусмотренных подп. 1.3 Декрета № 3. При этом такой договор (соглашение) должен предусматривать возможность оставления залогодержателем заложенного имущественного права (требования) на получение денежных средств за собой на определенных в нем условиях, но не ниже стоимости такого права (требования), указанной в договоре залога.

Вступил в силу с 24.08.2017 г.

Указ Президента от 21.08.2017 № 298 «О списании курсовых разниц» (рег. № 1/17216 от 22.08.2017)

Подробнее см. «ЭГ» № 63, с. 4.

Вступил в силу с 24.08.2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

От 17.08.2017 № 621 «О реализации экспериментальных проектов по реконструкции (модернизации) котельных для использования электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения в системе жилищно-коммунального хозяйства» (рег. № 5/44087 от 21.08.2017)

Утвержден перечень экспериментальных проектов по реконструкции (модернизации) котельных для использования электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения в системе ЖКХ. Облисполкомам рекомендовано осуществлять финансирование экспериментальных проектов за счет средств местных бюджетов и иных источников, не запрещенных законодательством.

Вступило в силу с 23.08.2017 г.

От 18.08.2017 № 632 «О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 3 ноября 2014 г. № 1033 и от 12 декабря 2014 г. № 1167» (рег. № 5/44092 от 22.08.2017)

Некоторые изменения относительно переноса сроков компенсации потерь внесены в постановления Совмина:

– от 3.11.2014 № 1033 «О компенсации потерь открытому акционерному обществу «Белагро­промбанк» от предоставления экспортного кредита» – по кредиту, предоставленному ОАО «Кричевцементношифер»;

– от 12.12.2014 № 1167 «О компенсации потерь открытому акционерному обществу «Сберегательный банк «Беларусбанк» от предоставления экспортного кредита» – по кредиту, предоставленному ОАО «Белорусский цементный завод».

Вступило в силу с 18.08.2017 г.

От 18.08.2017 № 627 «О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 1780» (рег. № 5/44096 от 23.08.2017)

Подробнее см. с. 2 этого номера «ЭГ».

Вступило в силу с 26.08.2017 г.

От 18.08.2017 № 629 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007 г. № 708» (рег. № 5/44098 от 23.08.2017)

Изменения внесены в Положение о порядке формирования такс на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню, утв. постановлением Совмина от 30.05.2007 № 708. В частности, термин «такса» заменен по всему тексту документа понятием «таксовая стоимость». Также установлено, что с юрлиц, ведущих лесное хозяйство, плата за древесину на корню, заготавливаемую при проведении лесохозяйственных мероприятий, не взимается. Юрлицо, ведущее лесное хозяйство, его структурное подразделение (лесничество) предоставляют участок лесного фонда для заготовки древесины на корню путем оформления и выдачи лесорубочного билета, ордера после внесения платы за древесину на корню.

Вступило в силу с 26.08.2017 г.

От 22.08.2017 № 634 «О безвозмездной передаче акций» (рег. № 5/44099 от 24.08.2017)

Безвозмездно в хозяйственное ведение РУП «Белфармпром» передаются принадлежащие РБ 1 852 844 акции ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», 1 453 343 акции ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», 1 795 132 акции «Экзон» и 3 469 600 акций СОАО «Ферейн».

Вступило в силу с 24.08.2017 г.

От 22.08.2017 № 637 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «Об основах административных процедур»» (рег. № 5/44102 от 24.08.2017)

Подробнее см. «ЭГ» № 63, с. 13.

Вступило в силу с 27.08.2017 г.

От 24.08.2017 № 641 «Об индексации субсидируемых государством цен на газ природный и сжиженный, тарифов на электрическую энергию и тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения для населения и внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 1166» (рег. № 5/44110 от 25.08.2017)

Субсидируемые государством цены на газ природный и сжиженный, тарифы на электрическую энергию и тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения для населения, установленные постановлением Совмина от 30.12.2013 № 1166, проиндексированы приблизительно на 8%.

Вступает в силу с 1.09.2017 г.

От 24.08.2017 № 642 «Об установлении размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций» (рег. № 5/44111 от 25.08.2017)

Тарифная ставка 1-го разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, установлена в размере 33 BYN.

Подробнее см. с. 2 этого номера «ЭГ».

Вступает в силу с 1.09.2017 г.

МИНФИН

Пост. от 10.08.2017 № 23 «О некоторых вопросах бухгалтерского учета курсовых разниц» (рег. № 8/32355 от 24.08.2017)

Вступает в силу с 1.01.2018 г.

Пост. от 10.08.2017 № 24 «Об изменении постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 208» (рег. № 8/32356 от 24.08.2017)

Многочисленные изменения внесены в постановление Минфина от 31.12.2008 № 208 «О бюджетной классификации Республики Беларусь».

Вступило в силу с 27.08.2017 г.

МАРТ

Пост. от 28.06.2017 № 30 «Об утверждении Инструкции о порядке рас­смотрения Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь жалоб при осуществлении государственных закупок» (рег. № 8/32346 от 21.08.2017)

Подробнее см. «ЭГ» № 63, с. 10 Информ­банка.

Вступило в силу с 23.08.2017 г.

Пост. от 18.08.2017 № 43 «О внесении изменения и дополнения в постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 20 июля 2017 г. № 41» (рег. № 8/32360 от 25.08.2017)

Изменения внесены в постановление МАРТ от 20.07.2017 № 41 «О тарифах на электрическую энергию, производимую из возобновляемых источников энергии на территории Республики Беларусь индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, не входящими в состав государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», и отпускаемую энергоснабжающим организациям данного объединения».

Вступило в силу с 27.08.2017 г.

МИНЮСТ

Пост. от 8.08.2017 № 159 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства юстиции Республики Беларусь» (рег. № 8/32349 от 22.08.2017)

Многочисленные изменения и дополнения внесены в постановление Минюста от 27.01.2009 № 8 «О некоторых мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1», а также утвержденные им формы документов. В частности, в новой редакции изложены формы:

– заявления о ликвидации юридического лица (приложение 5);

– заявления о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя (приложение 6);

– заявления о приостановлении деятельности индивидуального предпринимателя (приложение 10);

– уведомления о внесении в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений об изменении местонахождения юридического лица (о назначении (замене) руководителя юридического лица, начале процесса ликвидации юридического лица (прекращения деятельности индивидуального предпринимателя) (приложение 21);

– заявления об изменении срока приостановления деятельности индивидуального предпринимателя (приложение 27);

– заявления о возобновлении деятельности индивидуального предпринимателя (приложение 28).

Кроме того, внесены изменения и дополнения в Инструкцию о порядке ведения Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утв. постановлением Минюста от 10.03.2009 № 25, а также в постановления Минюста:

– от 11.04.2006 № 23 «Об утверждении унифицированных форм документов по вопросам государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования»;

– от 5.03.2009 № 20 «О согласовании наименований юридических лиц»;

– от 14.05.2011 № 108 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса «Лучший регистрирующий орган Республики Беларусь», Положения о порядке проведения конкурса на звание «Лучший специалист регистрирующего органа Республики Беларусь».

Вступает в силу с 3.09.2017 г.

МИНОБРАЗОВАНИЯ

Пост. от 10.08.2017 № 104 «Об определении стоимости учебных пособий для лиц, осваивающих содержание образовательной программы дошкольного образования, и комплектов учебников и учебных пособий для лиц, осваивающих содержание образовательных программ общего среднего образования, в 2017/2018 учебном году» (рег. № 8/32359 от 25.08.2017)

Вступило в силу с 27.08.2017 г.

ГОСКОМИМУЩЕСТВА

Пост. от 9.08.2017 № 10 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 29 августа 2012 г. № 34» (рег. № 8/32351 от 22.08.2017)

В постановлении Госкомимущества от 29.08.2012 № 34 «О наделении полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях и подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению» устанавливается, что полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях и подготовку к рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 23.27 КоАП «Нарушение законодательства при распоряжении государственным имуществом», наделены:

– заместители Председателя Госкомимущества;

– начальник юруправления, начальник отдела правового обеспечения имущественных отношений юруправления, работники этого отдела.

Вступает в силу с 1.09.2017 г.