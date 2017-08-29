Вопрос-ответ
Начало отпуска – праздник
Можно ли предоставить трудовой отпуск с нерабочего праздничного дня?
В соответствии со ст. 151 ТК продолжительность отпусков работников исчисляется в календарных днях. Государственные праздники и праздничные дни, приходящиеся на период трудового отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.
Следовательно, трудовой отпуск не может начинаться и заканчиваться праздничным днем либо в день государственного праздника.
Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист