Начало отпуска – праздник

Можно ли предоставить трудовой отпуск с нерабочего праздничного дня?

В соответствии со ст. 151 ТК продолжительность отпусков работников исчисляется в календарных днях. Государственные праздники и праздничные дни, приходящиеся на период трудового отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.

Следовательно, трудовой отпуск не может начинаться и заканчиваться праздничным днем либо в день государственного праздника.

Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист