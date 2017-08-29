Изменение наименования должности

Как правильно переименовать в штатном расписании должность «Менеджер отдела собственного транспорта» в «Менеджер по перевозкам»? Связано это с тем, что отдела как такового в организации нет. Как произвести эту процедуру в отношении работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет? Нужно ли уведомить его об этом?

Необходимо внести изменения в штатное расписание и другие локальные нормативные правовые акты (ЛНПА). Уведомление работника не производится, но составляется дополнительное соглашение к трудовому договору (контракту).

Согласно ст. 1 ТК штатное расписание является основным ЛНПА, в соответствии с которым с работником заключается трудовой договор (контракт) по той или иной профессии (должности). Наименование должности в трудовом договоре (контракте) должно соответствовать его наименованию в штатном расписании.

В соответствии с Общими положениями Единого квалификационного справочника должностей служащих (ЕКСД), утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 2.01.2012 № 1, наименование дол...

Автор публикации: Ирина НОВИКОВА, экономист