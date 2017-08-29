Сводка с молочного фронта: на российском рынке растут цены и конкуренция

Снижение зависимости от импорта, в т.ч. молочной продукции, считается в России одной из ключевых задач правительства и местного бизнеса. Доктриной продовольственной безопасности РФ минимальный порог доли собственной продукции в объеме товарных ресурсов определен на уровне 90%. Для этого, в частности, запланирован рост производства товарного молока на 6–7 млн. т.

Пока производство цельномолочной продукции в РФ увеличилось в 2016 г. на 1%, до 11,9 млн. т, сыров – на 2,4%, до 463,4 тыс. т, сырных продуктов – на 0,2%, до 136,2 тыс. т, говорится в справочнике Национального союза производителей молока («Союзмолоко») «Молочная отрасль-2017». В I квартале т.г. производство сыров увеличилось на 2,2%, до 104,9 тыс. т, сырных продуктов – на 6%, до 36,4 тыс. т, творога и творожных продуктов – на 5,3%, до 188,6 тыс. т, сливочного масла – на 6,7%, до 56,5 тыс. т, сухого молока (СОМ) — на 35,6%, сухого и сублимированного – на 19,7%, питьевого – на 1,4% (до 1,4 млн. т), кисломолочной продукции в целом (без творога) – на 0,1% (до 740,9 тыс. т). Этому способствовали рост производства сырья, сокращение импорта некоторых видов молочной продукции, а также ожидание закупочных интервенций сухого молока и сливочного масла. В то же время, по оценкам аналитического центра MilkNews, после 10-лет­него роста потребление молока и молочной продукции в России в 2012–2016 гг. снижается.

В самой России в прошлом году было произведено около 20,7 млн. т товарного молока, на 2,8% больше, чем в 2015-м, за 3 месяца т.г. – около 4,6 млн. т (+ 2,5%), а в Беларуси – около 7,1 млн. т (+1,3%) и 1,7 млн. т (+2,8%). При этом в прошлом году поголовье коров в целом по РФ сократилось на 1,7%, до 8,3 млн., а в Беларуси – на 0,6%, до 1,5 млн. голов.

Прогнозируется, что к концу текущего года в РФ предложение сырого молока может превысить спрос на 4–5% общего объема производства (0,8–1 млн. т). Это повлечет значительное снижение закупочных цен. Уже в I–II кварталах в РФ запасы сухого молока и сливок выросли на 43%, сыров и сырных продуктов – на 14%, сливочного масла – на 6%.

На этом фоне обостряется конкуренция на российском рынке между местными производителями и импортерами. Ранее в связи с введением санкций в отношении ряда стран объем импорта молочных продуктов в РФ сократился до 18%. Но уже в 2016 г., по оценкам АЦ MilkNews, он вновь вырос: в молочном эквиваленте – на 7,3%, до 7,2 млн. т, на сумму около 2 млрд. USD (на 5% к 2015 г.). Больше всего в 2016 г. увеличились физические объемы поставок молочной продукции из Беларуси (около 81% всех внешних поставок), Новой Зеландии и Турции. Но если доля Беларуси в импорте «молочки» в РФ увеличилась с 42% в 2013 г. до почти 82% в 2016-м, то в I квартале т.г. она сократилась до 74%. Однако в целом в январе–марте т.г. в Россию официально импортировано около 1,7 млн. т молока и молокопродуктов (+7%) на 611,3 млн. USD, что на 49,4% больше, чем годом ранее, – из-за продолжающегося повышения мировых цен. Одновременно меняется структура спроса (на сырные продукты он вырос) и растет ценовая конкуренция с внеш­ними поставщиками сухого молока и сливочного масла. При этом ввозимая в РФ молочная продукция часто оказывается дешевле местной.

До сих пор в России рост розничных цен сдерживал ограниченный платежеспособный спрос. Так, в декабре 2016 г. в сегменте промышленного производства питьевое пастеризованное молоко реализовывалось в сред­нем по 36,8 RUB/кг (рост на 6,3% за год), сливочное масло – по 315 RUB/кг (+24,8% за год), сухое молоко, кроме обезжиренного, – по 236 RUB/кг (+25% за год), сухое обезжиренное молоко – по 166,6 RUB/кг (+12,9% за год), твердые сыры – по 326,1 RUB/кг (+13,9% за год), сырные продукты – по 93,6 RUB /кг (-2,2% за год). Если цены на мировом рынке продолжат расти, то они увеличатся и в рознице, предупреждает «Союзмолоко».

Белорусских поставщиков молочной продукции на российском рынке теснят импортеры из стран дальнего зарубежья. Поэтому в марте т.г. ценовые индикативы большинства видов экспортируемой молочной продукции (кроме сыров и сырных продуктов) из Беларуси были снижены, в т.ч. на 10 RUB/кг – на сухое молоко и на 20 RUB/кг – на сливочное масло. Но и новые цены оставались выше предложений других поставщиков, рекомендуемые экспортные цены в апреле снижались еще дважды. В результате цены на белорусское сухое молоко опустились до минимума с начала 2013 г., что значительно повысило его конкурентоспособность, а на сливочное масло – до среднего ценового предложения в РФ. 31 мая на фоне роста мировых цен минимальные рекомендуемые экспортные цены (на условиях FCA) были скорректированы и составили: на сухое обезжиренное молоко сорта «Экстра» – 140 RUB/кг, сорта «Стандарт» – 135 RUB/кг, молоко сухое частично обезжиренное и цельное и сухие молочные продукты жирностью выше 1,5% – 200 RUB/кг, сливочное масло 82,5% жирности – 310 RUB/кг, сыры и продукты сырные жирностью 45% и ниже – 285 RUB /кг, выше 45% – 290 RUB/кг. По мнению руководителей «Союзмолока», снижение в Беларуси в конце апреля индикативов экспортных цен на молочную продукцию снижает спрос на российскую продукцию, «подрывает экономику ее производителей и будет сдерживать наращивание производства в весенне-­летний период».

Таким образом, на российском рынке продолжается серьезная конкуренция Беларуси и Новой Зеландии, а российские производители значительно уступают им в этой борьбе. Динамика торгов в первые месяцы 2017 г. подтверждает стабилизацию спроса и достижение локального ценового максимума. Закрепить положение должны закупочные интервенции, ожидаемые в ближайшее время.

По прогнозам FAO, в текущем году ожидается увеличение производства молока в крупнейших странах-экспортерах до 503 млн. т (на 1,6% больше, чем в 2016-м), а в Беларуси, по оценкам USDA, – на 1,5%, до 7,25 млн. т. Основным стимулом здесь служит экспорт: 2/3 произведенных в Беларуси сыров и сухого молока, а также около половины сливочного масла вывозится за рубеж, в основном в Россию. Но, по оценкам «Союзмолока», спрос там вряд ли будет повышаться теми же темпами, что и в 2015-2016 гг. В придачу для регулирования внутреннего молочного рынка «Союзмолоко» предлагает ужесточить ответственность (кратное увеличение штрафов) за нарушение техрегламента ЕАЭС в части маркировки молочной продукции, в т.ч. за отсутствие на этикетке информации о наличии жиров немолочного происхождения, и реализацию молокосодержащей продукции под видом молочной.

Между тем в Программе социально-­экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утв. Указом от 15.12.2016 № 466, планируется «сосредоточить максимальные усилия» на увеличении объемов экспортных поставок не менее 60% от производства молочной продукции, в т.ч. на рынки дальнего зарубежья за счет расширения торгово-экономического сотрудничества с Евросоюзом, США, Китаем, Индией и Вьетнамом, а также на рынки стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Определенные предпосылки для этого имеются. Например, по данным Министерства сельского хозяйства КНР, импорт молочной продукции в Китай будет расти в течение следующих 10 лет. Ожидается, что только в текущем году Китай импортирует 14,2 млн. т молочной продукции, а к 2026 г. – более 19 млн. т. Так что шансы на диверсификацию экспорта у белорусских производителей имеются.

Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА