Доплата за работу по другой должности

Можно ли одному из них установить доплату за выполнение обязанностей другого работника, находящегося в трудовом отпуске?

Согласно ст. 67 ТК при поручении работнику наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по другой профессии (должности) без освобождения от своей основной работы в течение установленной законодательством продолжительности рабочего дня (рабочей смены) производится доплата за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника. При этом под другой профессией (должностью) понимается профессия (должность), занятая другим работником, в т.ч. и с таким же наименованием.

Что касается одинаковых должностных обязанностей, то такая особенность определения трудовой функции работников устанавливается нанимателем и при этом не может служить ограни...

Автор публикации: Ирина НОВИКОВА, экономист