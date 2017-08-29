Иностранные инвестиции перевыполняют заниженный план

За 6 месяцев текущего года в белорусскую экономику поступило 883,5 млн. USD прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги). Это на 7,1% меньше, чем в январе–июне 2016 г., но почти на 1/4 больше, чем запланировано.

Большая часть ПИИ на чистой основе приходится на реальный сектор экономики (кроме банков) – 687,8 млн. USD, что на 12,5% меньше, чем в I полугодии 2016 г. В банковский сектор поступило 152,8 млн. USD (на 21,7% больше, чем годом ранее), белорусские граждане продали нерезидентам объектов недвижимости на 33,4 млн. (+2,5%), продажа недвижимого имущества составила 0,9 млн. USD (+23%). Зато сумма уплаченных прямыми инвесторами в белорусский бюджет налогов, по данным Нацбанка, выросла на 48,2%: с 5,9 млн. до 8,7 млн. USD.

Отметим, что 94,3% ПИИ приходится на I квартал: тогда они составили 832,7 млн. USD, а за апрель–июнь поступило только 50,8 млн. USD. На юридические лица без ведомственной подчиненности в I полугодии т.г. приходилось 782,4 млн. USD ПИИ на чистой основе, или 88,6% их общего объема (годом ранее – 806,1 млн., или 84,8%).

Всего же иностранные инвестиции в белорусскую экономику за 6 месяцев т.г. составили 4934,9 млн. USD – на 4,1% больше, чем в январе–июне 2016 г. Из этой суммы прямыми считаются инвестиции на 4102,5 млн. USD (83,1% общего объема против 83% годом ранее), что на 4,2% больше, чем было в прошлом году. Сумма портфельных инвестиций выросла с 0,8 млн. до 2,1 млн. USD, а их доля в общем объеме – с 0,02 до 0,04%. Сумма прочих инвестиций увеличилась на 3,2%, до 830,2 млн. USD, а их доля сократилась с 17 до 16,8% общего объема.

За I полугодие 2017 г. организациями республики было использовано 1,4 млрд. USD инвестиций, из них в основные средства и нематериальные активы направлено 0,3 млрд. USD, на прочие цели – 1 млрд. USD, в т.ч. на погашение кредитов, займов и процентов по ним – 116 млн. USD, или 11,4%, на оплату производственных запасов и товаров для реализации – 408,3 млн. (40,1%). В то же время в общем объеме инвестиций в основной капитал доля кредитов (займов) иностранных банков выросла за год с 1,6 до 3,5%, а их сум­ма – в 2,1 раза, до 289,3 млн. BYN. Доля кредитов по иностранным кредитным линиям сократилась с 2,2 до 0,8% (69,7 млн. BYN, что на 61,8% меньше, чем в январе–июне 2016 г.), прочих иностранных инвестиций снизилась с 5% до 4,3%, а их сумма – на 15,5%, до 354,4 млн. BYN.

В общем объеме поступивших ПИИ доля российских компаний сократилась с 50,3% до 38,2%, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии выросла с 23,5% до 31,6%, Кипра – с 8,1% до 8,5%, Польши – с 2,7% до 3,6%. Напомним, инвестициями у нас традиционно считается и задолженность перед инвесторами (в т.ч. прямыми) за товары, работы и услуги, доля которых в ПИИ в январе–июне т.г. составила 77,6% (3,2 млрд. USD). Так что бурный рост доли инвестиций из Великобритании отражает в основном динамику внешнеторговой задолженности по поставкам нефтепродуктов.

За рубеж в январе–июне 2017 г. белорусскими организациями (кроме бан­ков) направлено инвестиций на сумму 2612,5 млн. USD – на 32,8% больше, чем годом ранее. Из них прямыми считаются 2448,3 млн. USD. Основной формой направления прямых инвестиций за I полугодие 2017 г. были долговые инструменты (2384,1 млн., или 97,4% от общего объема прямых инвестиций). Практически вся эта сумма представляет собой задолженность за товары, работы, услуги (2363,9 млн. USD). По сравнению с I полугодием 2016 г. данная задолженность увеличилась на 606,8 млн. USD, или на 34,5%. Прямые инвестиции (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги), направленные организациями РБ за рубеж, составили за январь–июнь т.г. 84,3 млн. USD (в 2,1 раза больше, чем годом ранее).

Таким образом, приток ПИИ на чистой основе за 6 месяцев т.г. существенно превысил значение одного из ключевых показателей эффективности работы правительства и Нацбанка, определенного постановлением Совмина от 8.12.2016 № 1008. Правда, запланировано их всего на 1,4 млрд. USD, тогда как в 2012-м ожидалось 2 млрд., а в 2014-м – даже 2,5 млрд. USD. Теперь прогнозы делаются исходя из реальных возможностей нереформируемой экономики. Хотя в программных документах по-прежнему упоминается намерение привлекать иностранный капитал, в т.ч. путем размещения акций белорусских предприятий на международных фондовых биржах. Но реальные шаги для этого почти не предпринимаются.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Госсовет Китая на прошлой неделе ввел ограничения на покупки китайскими компаниями иностранных активов в ряде секторов.

Ограничения касаются таких секторов, как недвижимость, отельный бизнес, развлечения и спорт. Инвестиции в бизнес азартных игр запрещены.

Вместе с тем власти Китая пообещали оказать поддержку компаниям, которые намерены вкладывать средства в проекты, осуществляемые в рамках масштабной инициативы «Один пояс, один путь». По мнению аналитиков, таким образом китайское правительство надеется ограничить отток из страны капитала, составивший 816 млрд. USD в прошлом году. Это привело к ослаблению юаня и истощению капитальных резервов компаний КНР. Объем покупок китайскими компаниями иностранных активов упал на 44,3% в январе–июле т.г. после резкого скачка в прошлом году.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ