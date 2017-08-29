Расширяя горизонты привычного. Или как столичный производитель превзошел ожидания своих потребителей

Не всегда белорусский покупатель остается доволен уровнем обслуживания, сетуя на то, что отечественные производители и торговля все еще «родом из Советского Союза». Поэтому все чаще белорусские производители делают ставку на уровень обслуживания потребителей.

Каждый год расширяется фирменная торговля. Производители делают товары доступнее, заботясь о кошельках покупателей. Ведь цена на продукцию в фирменных магазинах производителя практически всегда ниже, чем в супермаркетах.

ОАО «Минский завод игристых вин» не стал исключением. Однако при расширении своей фирменной сети предприятие делает ставку не только на доступности продукции, но и на комфорте покупателей.

Многие годы завод является одним из лидеров пищевой промышленности Республики Беларусь. Продукция предприятия пользуется высоким спросом как у белорусов, так и у покупателей из ближнего и дальнего зарубежья. Все это стало возможным благодаря тому, что предприятие уделяет должное внимание пожеланиям своих потребителей. А покупатели сейчас хотят не просто качественный продукт по доступной цене, но и достойный сервис.

Так, фирменная сеть ОАО «Минский завод игристых вин» пополнилась еще одним магазином нового формата. 23 августа 2017 года состоялось торжественное открытие нового магазина по адресу улица Радиальная, 50.

К слову, фирменный магазин в здании завода существовал с 1998 года. В этом году он получил новую жизнь: просторное современное помещение, удобная выкладка товара. Неизменным остались только качество продукции и доброжелательность торгового персонала.

Новый магазин, как и другие объекты фирменной сети ОАО «Минский завод игристых вин», работает в формате самообслуживания. Интерьер магазина выдержан в лучших традициях современного европейского дизайна. Все стеллажи и элементы декора выполнены из темного дерева. В центре стеклянный «аквариум»: прямо под ногами посетителей расположены изготовленные по специальному заказу винные бочки и лучшие продукты предприятия. Благодаря достаточному количеству холодильников здесь всегда можно приобрести охлажденные напитки. Мягкое освещение, теплая атмосфера и приятная музыка располагают к неспешному выбору.

Официальное открытие магазина посетил и председатель белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром» – Забелло Александр Леонидович. Оценив по достоинству проделанную предприятием работу по открытию магазина, Александр Леонидович отметил, что ОАО «Минский завод игристых вин» подает хороший пример коллегам. Александр Леонидович оценил свежий взгляд на выпуск новой продукции, отметив новый хит этого лета «MixBerry».

Оценить новый магазин ОАО «Мин­ский завод игристых вин» можно по адресу: г. Минск, ул. Радиальная, 50. Магазин открыт для покупателей каждый день с 9:00 до 20:00.

УНП 100349860