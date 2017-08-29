Просроченная доверенность недействительна

По просьбе принципала бенефициару выдана банковская гарантия для обеспечения надлежащего исполнения принципалом его обязательства перед бенефициаром. После нарушения обеспеченного гарантией обязательства к банку-гаранту поступило требование об осуществлении платежа по банковской гарантии, подписанное должностным лицом бенефициара. Приложенные бенефициаром к требованию документы соответствуют внешним признакам условий гарантии. Однако среди указанных документов приложена доверенность данного должностного лица бенефициара, срок действия которой истек (согласно условиям гарантии заверенная копия доверенности должна быть предоставлена гаранту).