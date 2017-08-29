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№66 (2073) от 05.09.2017

05 сентября 2017 года

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Вопрос-ответ

Просроченная доверенность недействительна

29.08.2017

По просьбе принципала бенефициару выдана банковская гарантия для обеспечения надлежащего исполнения принципалом его обязательства перед бенефициаром. После нарушения обеспеченного гарантией обязательства к банку-гаранту поступило требование об осуществлении платежа по банковской гарантии, подписанное должностным лицом бенефициара. Приложенные бенефициаром к требованию документы соответствуют внешним признакам условий гарантии. Однако среди указанных документов приложена доверенность данного должностного лица бенефициара, срок действия которой истек (согласно условиям гарантии заверенная копия доверенности должна быть предоставлена гаранту).

Каким образом должен поступить банк-гарант в таком случае?

Банк-гарант должен отказать в осуществлении платежа по банковской гарантии.

В соответствии с ч. 1 ст. 164 Банковского кодекса (далее – БК) в силу банковской гарантии банк или небанковская кредитно-финансовая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала или иной инструктирующей стороны) от своего имени письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями гарантии денежную сумму (осуществить платеж). Согласно ст. 166 БК банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром (основного обязательства).

В силу ст. 16...

Автор публикации: Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ, юрист

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Содержание «Экономической газеты» N 66 за 5 сентября 2017 года
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