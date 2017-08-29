Окончание срочного трудового договора

Когда следует прекратить срочный трудовой договор, если дата его окончания попадает на праздник?

Согласно ст. 38 ТК трудовой договор, заключенный на определенный срок (п. 2 ч. 1 ст. 17 ТК), прекращается с истечением срока его действия. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы (п. 3 ч. 1 ст. 17 ТК), прекращается со дня завершения этой работы. Трудовой договор, заключенный на время выполнения обязанностей временно отсутствующего работника (п. 4 ч. 1 ст. 17 ТК), прекращается со дня, предшествующего дню выхода этого работника на работу. Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ (п. 5 ч. 1 ст. 17 ТК), прекращается с истечением сезона.

В рассматриваемой ситуации трудовой договор за­ключен на определенный срок (п. 2 ч. 1 ст. 17 ТК). В со...

Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист