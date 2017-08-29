Молодой рабочий не справляется с обязанностями

На штатную единицу повара пришел молодой рабочий, но с обязанностями не справляется.

Можно ли перевести его на неквалифицированную работу на время декретного отпуска основного со­трудника?

В соответствии с п. 27 Положения о порядке распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование, утв. постановлением Совмина от 22.06.2011 № 821 (далее – Положение № 821), выпускник, получивший свидетельство о направлении на работу, обязан прибыть к месту работы не позднее срока, указанного в данном свидетельстве, и отработать опреде­ленный в нем срок обязательной работы. Наниматель обязан принять на работу прибывшего по направлению вып...

Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист