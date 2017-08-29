Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров

Трудовой спор – это конфликт, возникающий между субъектами трудовых отношений (работником и нанимателем) по вопросам применения норм трудового законодательства, трудового договора или иных локальных нормативных актов (ЛНПА), регулирующих трудовые отношения.

Трудовые споры по вопросам трудового законодательства бывают индивидуальные и коллективные.

Индивидуальные трудовые споры рассматривают комиссии по трудовым спорам или суды (ст. 233 ТК). Комиссия по трудовым спорам, если она создана, является обязательным первичным органом по рассмотрению трудового спора для работника организации – члена соответствующего профсоюза. Согласно п. 2 постановления Пленума Верховного Суда от 29.03.2001 № 2 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о труде» (далее – постановление № 2) в случае несоблюдения истцом обязательного внесудебного порядка разрешения спора комиссией по трудовым спорам судья отказывает в возбуждении дела (ст. 246 Гражданс...

Автор публикации: Алексей ШТЕЙНЕР, юрист, специалист по трудовому законодательству