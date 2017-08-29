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№66 (2073) от 05.09.2017

05 сентября 2017 года

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Вопрос-ответ

Меняем режим рабочего времени

29.08.2017

В штатном расписании организации есть 3 штатные единицы уборщиков служебных помещений, по которым работают 3 работника. В результате сокращения численности наниматель принял решение сохранить «2,25» ставки уборщиков помещений, но оставить всех троих работников.

Как перевести работников на неполное рабочее время? Нужно ли с каждым работником заключить новый контракт на 0,75 ставки? Какие документы следует подготовить для этого?

Новые контракты не заключаются. Работники продолжают работать по своим трудовым договорам (контрактам), но при этом необходимо письменно предупредить их об изменении существенных условий труда.

В соответствии со ст. 30 ТК переводом признается поручение нанимателем работнику работы по другой профессии, специальности, квалификации, должности (за исключением изменения в соответствии с законодательством наименования профессии, должности) по сравнению с обусловленными в трудовом договоре, а также поручение работы у дру...

Автор публикации: Ирина НОВИКОВА, экономист

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