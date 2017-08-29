Подоходный налог и возмещение расходов на проезд в командировке

Работник банка по возвращении 4.08.2017 г. из командировки в Киев в качестве документов, подтверждающих расходы на проезд к месту командирования и обратно, представил справку автотранспортного предприятия, продавшего билет и осуществившего перевозку (оригиналы билетов работником были утеряны).

Согласно подп. 1.3 п. 1 ст. 163 НК от подоходного налога освобождаются все виды предусмотренных законодательными актами, постановлениями Совмина компенсаций (за исключением компенсации за неиспользованный трудовой отпуск, за износ транспорт­ных средств, оборудования, инструментов и приспособлений, принадлежащих работнику), в т.ч. связанных с возмещением работникам расходов, понесенных ими в связи с выполнением трудовых обязанностей (включая возмещение расходов, выплачиваемое в связи с переездом на работу в другую местность, возмещение расходов при служебных командировках с учетом ч. 3 подп. 1.3 п. 1 ст. 163 НК).

Так, при оплате нанимателем плательщику расходов на служебные командировки...

Автор публикации: Отдел налогообложения «ЭГ»