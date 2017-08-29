Борьба с лжепредпринимательством: искать причины или давить последствия

Обсуждение проблем противодействия лжепредпринимательству в Комитете госконтроля 25 августа завершилось вничью. Все участники мероприятия согласны, что эти проблемы существуют, актуальны и должны быть решены. На этом консенсус заканчивается: контролирующие органы вполне устраивает механизм Указа № 488, а бизнесмены считают его несправедливым.

Представители контролирующих органов уверены, что действующее законодательство позволяет довольно эффективно бороться с данным явлением, о чем свидетельствует динамика выявленных преступлений и собранных штрафов. Руководители деловых союзов и предприниматели, участвовавшие в совещании, считают, что принимаемые меры не устраняют причин лже­предпринимательства и больше направлены на сбор штрафов, чем на защиту бизнеса от недобросовестных контрагентов. Такие разные мнения вызваны не столько отдельными трудностями в правоприменении, сколько различием в оценках причин рассматриваемой проблемы и способов борьбы с ней.

ТАК, Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей им. профессора М.С. Кунявского (БСПН) уже почти 5 лет пытается доказать чиновникам, что нормы Указа Президента от 23.10.2012 № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» препятствуют нормальному осуществлению хозяйственной деятельности добросовестных субъектов хозяйствования и создают презумпцию виновности юридических лиц и ИП, совершающих или совершивших ранее сделки с участием контрагентов, признанных впоследствии контролирующими органами лжепредпринимательскими.

Поправки, внесенные в Указ № 488 Указом от 22.04.2016 № 14, не изменили ситуацию для субъектов хозяйствования, зато упростили работу контролерам. Теперь в основе проверок лежит заключение Департамента финансовых расследований, служащее основанием для включения юрлиц и ИП в реестр лжепредпринимателей. Субъект хозяйствования освобождается от штрафов, если «добровольно» признает себя нарушителем налогового законодательства и уплатит требуемые налоги. Получится своеобразный «откуп» от санкций. Указ № 14, с одной стороны, позволяет избежать административной ответственности, а с другой – избавляет контролирующие органы от необходимости доказывать факт нарушения, значительно упрощает и ускоряет процедуру взыскания доначисленных налогов в бюджет. При этом существующая практика рассмотрения споров позволяет контролирующим органам считать себя всегда правыми, не признавая право хозяйствующих субъектов на презумпцию невиновности, считают в БСПН.

Бизнесмены категорически отказываются понимать принципы формирования реестра коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. Прежде всего неясен статус лиц, которые в него попадают. Сам факт внесения в реестр не влечет ни административной или уголовной ответственности, ни ликвидации. Такие лица могут продолжать работать, но заключение с ними каких-либо сделок влечет для контрагентов крайне негативные последствия. Тогда возникает логичный вопрос: зачем нужны организации, которые ДФР и остальные государственные органы именуют лже­структурами, хотя это не соответствует определению, данному в ст. 234 УК. Почему вместо того, чтобы привлечь по этой статье лиц, создающих и работающих в таких структурах, карают тех, кто имел несчастье когда-либо с ними сотрудничать?

Получается, что ужесточение законодательства в сфере контроля над лжепредпринимателями отражается не на них, а на добросовест­ных субъектах хозяйствования.

ПО СОСТОЯНИЮ на апрель 2016 г. в реестре числилось 6600 субъектов хозяйствования, а на апрель т.г. – уже 7609. Из них 5375, по данным БСПН, попали в реестр только за «нерасположение по своему юридическому адресу» и лишь 257 признаны лжепредпринимательскими по приговору суда. При нынешних признаках лжепредпринимательства по Указу № 488 и таких темпах пополнения реестра (сейчас в нем уже 7798 лиц) в него могут попасть едва ли не все субъекты хозяйствования с клеймом «правонарушителей». Отечественный бизнес дискредитируется такими цифрами и не может быть привлекательным для инвесторов, отмечают в БСПН. Союз призывает государство «разобраться и разделить» действительное лжепредпринимательство от добросовестного и заняться причинами появления первого, а не бороться с последствиями. Это, по мнению БСПН, особенно актуально в связи с подготовкой проекта декрета «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу», в котором одним из принципов взаимодействия государства и субъектов хозяйствования провозглашается презумпция добросовестности последних.

Прежде всего предлагается ис­ключить административную ответственность и налогообложение с операций, подтвержденных первичными учетными документами, обладающими юридической силой, в случае действительности совершения сделок. Для этого, по мнению бизнес-союза, есть веские основания. Скажем, все операции контр­агента организации при­знаются не имеющими силы, если он признан лжепредпринимательской структурой. При этом ни оформленные надлежащим образом накладные, ни факты реальной отгрузки и оплаты товара во внимание контролеры не принимают. Бывает, что на момент совершения сделки этот контрагент не был включен в реестр, а попал туда спустя 2–3 года. Тем не менее его партнеров обяжут доплачивать налоги согласно Указу № 488 под угрозой штрафов. Между тем до включения в реестр будущая лжеструктура сдавала отчеты в ИМНС, иногда исправно платила налоги, приобретала в установленном порядке накладные.

То есть сотрудничала и с госорганизациями, но их к ответственности по Указу № 488 никто не привлекает. Зато частной компании по «несуществующей» сделке, оформленной признанными не имеющими юридическую силу первичным учетным документам, уплаченные налоги не вернут – напротив, предложат, по сути, заплатить их еще раз.

Организации не имеют воз­можности и не должны проводить следственные действия, выясняя перспективы попадания своих партнеров в лжепредпринимательский реестр, полагают в БСПН. А потому бизнес-союз предлагает исключить от­ветственность добросовест­ного участ­ника сделки за действия недобросовестных, попавших в реестр после заключения договора либо после окончания договорных отношений, не применять административную ответственность по ч. 4 ст. 12.17 КоАП и не доначислять налоги за период, в котором субъект предпринимательской деятельности не был включен в реестр. При этом предлагается считать добросовест­ным приобретателем субъекта пред­принимательской деятельности, который не знал и не мог знать о том, что лицо, с которым оно состоит в договорных отношениях, может являться потенциальным субъектом предпринимательской деятельности с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере, не зарегистрированный на момент заключения договорных отношений в реестре.

БСПН также предлагает уточнить в Указе № 488 основания и порядок исключения субъектов предпринимательской деятельности из реестра. Сегодня, в случае признания, что сделка совершена с лжепредпринимательской структурой, предприятие попадает в реестр и не исключается из него, например, в связи с увольнением директора, допустившего осуществление незаконной сделки, даже после уплаты доначисленных налогов. По мнению БСПН, такие меры вполне могут служить основанием для исключения предприятия из реестра. Также союз призывает провести серьезный анализ влияния Указа № 488 на развитие предпринимательства в нашей стране и возможности исключения из­лишних требований, предъявляемых к бизнесу.

ПОЛАГАЮ, что такой анализ был бы чрезвычайно полезен. Начнем с того, что неизменно находятся лица, которые заинтересованы в сокрытии налогов и готовы сотрудничать с фирмами-«однодневками» и другими лжепредпринимательскими структурами. При этом выгоды от использования подобных схем кажутся больше, чем риски ответственности. Решить эту проблему нельзя только с помощью ужесточения контроля и санкций – требуется снижение барьеров и налоговой нагрузки, чтобы честно работать было выгодно (хотя любители экономить на налогах все равно найдутся).

Вторым барьером для лже­предпринимательства (как оно понимается в Указе № 488) должна быть процедура регистрации бизнеса. Но в Беларуси она упрощена и удешевлена до предела. У нас имеется минимум предварительного контроля благонадежности учредителей и никаких требований для ООО и унитарных предприятий к уставному фонду, который должен служить как стартовым капиталом, так и первичным признаком добросовестности намерений создаваемой ком­пании. Такая «либерализация» обес­печила существенный рывок в рейтинге Doing Business и одновременно – неограниченные возможности для создания «однодневок». Так что сокращение из­держек при входе на рынок компенсируется ростом рисков работы на нем. Замечу, что обещанный 5-летний мониторинг на проверки данную проблему только усугубит.

В-третьих, необходимо эф­фективное взаимодействие регуляторов и контролирующих органов в сфере борьбы с лжепредпринимательством и четкие алгоритмы выявления субъектов хозяйствования, имеющих признаки лжеструктур. Скажем, банки, руководствуясь законодательством и рекомендациями, раз­работанными ДФР и Нацбанком, обязаны принимать меры по выявлению подозрительных клиентов и вправе прекратить обслуживать лиц, в чьей деятельности обнаруживаются признаки лжепредпринимательства. В письме Нацбанка от 28.11.2012 № 21-17/147 «О надлежащей проверке клиентов банков, открывающих и (или) имеющих банковские счета» имеется примерный перечень критериев выявления субъектов, функционирующих по при­нципу лже­предпринимательских стру­ктур. Стало быть, таких субъектов можно остановить заблаго­временно, особенно если к этим «домашним заготовкам» добавить механизмы прослеживаемости, а также мировой опыт, включая методические рекомендации FATF, налоговых и правоохранительных органов разных стран. Но есть одна трудность: вместо мер по Указу № 488 придется доказывать в состязательном судебном процессе недобросовестность покупателй и их контрагентов, умысел и вину в неуплате налогов. Дело это хлопотное и неблагодарное...

Автор публикации: Леонид ФРИДКИН