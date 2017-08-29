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№66 (2073) от 05.09.2017

05 сентября 2017 года

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Консультации
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С 1 сентября тарифную ставку поднимут на 6,45%

29.08.2017

С 1 сентября т.г. в очередной раз – с 31 до 33 BYN – повышается тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к бюджетникам. Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина от 24.08.2017 № 642.

Размер тарифной ставки 1-го разряда для расчета зарплаты бюджетникам увеличивается на 6,45%. При этом корректирующие коэффициенты к их тарифным ставкам (окладам), установленные пос­тановлением Минтруда и соц­защиты от 14.01.2013 № 8 в размерах от 1,0 до 3,5, с указанной даты не меняются. Не изменится и величина ежемесячных дифференцированных доплат работникам бюджетных организаций, тарифицируемых 1–14 разрядами (от 8,6 до 5,7 BYN), утв. постановлением Совмина от 30.12.2016 № 1115.

Республиканским органам госуправления, местным ис­полнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций поручено обеспечить перерасчет зарплаты работников бюд­жетных организаций в соответствии с указанной тарифной ставкой и коэффициентами Единой тарифной сетки работников с учетом действующих корректирующих коэффициентов и ежемесячных доплат.

Напомним, что в последний раз тарифная ставка 1-го разряда повышалась в Беларуси с 1 января 2017 г. именно постановлением № 1115. По данным Белстата, среднесписочная численность работников бюджетной сферы составляет 859,2 тыс. человек. С учетом организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к бюджетникам, можно ожидать, что это повышение оплаты труда затронет около 1 млн. человек.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 17.08.2019

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