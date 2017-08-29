Надбавка из расчета двух окладов

Работник выполняет трудовую функцию по двум должностям: секретарь приемной руководителя и инспектор по кадрам (по каждой на 0,5 ставки).

Как определить размер доплаты за руководство профсоюзной организацией, если по указанным должностям установлены различные должностные оклады?

Доплату можно рассчитать от должностного оклада, который образуется путем суммирования двух должностных окладов за отработанное время по занимаемым должностям.

Статьей 19 ТК нанимателю предоставлено право заключать трудовой договор (контракт) с работником, поручая ему работу по двум должностям. При такой особенности заключения контракта обе должности являются равноценными и, соответственно, основной работой следует считать работу по двум должностям одновременно.

Если работник работает по двум должностям с различными размерами должностных...

Автор публикации: Ирина НОВИКОВА, экономист