Скачать свежий номер газеты

№66 (2073) от 05.09.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9251 руб.

2.2903 руб.

Р (100)

3.3325 руб.

Ставка рефинансирования

12.00%

Инфляция

-0.10%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

197.57 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№66 (2073) от 05.09.2017

05 сентября 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Надбавка из расчета двух окладов

29.08.2017

Работник выполняет трудовую функцию по двум должностям: секретарь приемной руководителя и инспектор по кадрам (по каждой на 0,5 ставки).

Как определить размер доплаты за руководство профсоюзной организацией, если по указанным должностям установлены различные должностные оклады?

Доплату можно рассчитать от должностного оклада, который образуется путем суммирования двух должностных окладов за отработанное время по занимаемым должностям.

Статьей 19 ТК нанимателю предоставлено право заключать трудовой договор (контракт) с работником, поручая ему работу по двум должностям. При такой особенности заключения контракта обе должности являются равноценными и, соответственно, основной работой следует считать работу по двум должностям одновременно.

Если работник работает по двум должностям с различными размерами должностных...

Автор публикации: Ирина НОВИКОВА, экономист

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Труд: список рубрик
Читать «ЭГ»
Содержание «Экономической газеты» N 66 за 5 сентября 2017 года
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit