Как выделить НДС для вычета

У налогоплательщиков порой возникают сложности при определении налоговой базы НДС при условии, когда плательщику надо выделить НДС для вычета самостоятельно.

Сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, определяют как разницу между общей суммой НДС, исчисленной по итогам отчетного периода, и суммами налоговых вычетов (п. 5 ст. 103 НК). Таковыми признаются, если иное не установлено п. 21 ст. 107 НК, суммы НДС:

– предъявленные продавцами, состоящими на учете в налоговых органах РБ и являющимися плательщиками, к оплате плательщику при приобретении им на территории РБ товаров (работ, услуг), имущественных прав (далее – объекты);

– уплаченные плательщиком при ввозе товаров на территорию РБ;

– уплаченные в бюджет при приобретении объектов на территории РБ у иностранных организаций, не состоящих на учете в налоговых органах РБ (п. 2 ст. ...

Автор публикации: Екатерина АНДРЕЕВА, юрист