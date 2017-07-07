Содержание «Экономической газеты» N 49 за 7 июля 2017 года

Комфортная ловушка с видом на рост

Белорусской экономике и населению дорого обходится ориентация на российский рынок и ассортимент экспорта, слишком уязвимый к конъюнктуре внешнего спроса. Такой тезис высказали экономисты Исследовательского центра ИПМ на конференции, прошедшей 30 июня в Минске. Теперь страна оказалась в ловушке «медленного роста». Остается выяснить: выбираться из нее или смириться с ролью аутсайдера и обустраиваться поудобнее там, где очутились.

Государственный долг рефинансируется займами

На 1 июня государственный долг Беларуси составил 35,3 млрд. BYN, сообщает Минфин. С начала года он уменьшился на 1,7 млрд. BYN, или на 4,5%, хотя за май он увеличился на 300 млн. BYN.

Баланс казны обеспечивается экономией расходов

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь–май текущего года сложился в сумме 1,9 млрд. BYN, или 5% к ВВП, профицит республиканского бюджета – 1,4 млрд. BYN, или 3,6% к ВВП. Годом ранее эти показатели составляли 1,05 млрд. и 0,75 млрд. BYN соответственно (2,8% и 2% к ВВП).

Акцизы на пиво и другие креативы

Проблемы акцизной политики в алкогольной отрасли обсуждались на семинаре, организованном МНС и Гильдией пивоваров.

Три опоры восстановления: найти и удержаться

Белорусское правительство считает, что отечественная экономика в текущем и последующих годах будет расти. Планы на пятилетку и проекты прогноза на 2018 г. предполагают 3 основных источника экономического роста. Это функционально-структурные изменения в экономике, создание новых высокопроизводительных рабочих мест и наращивание экспортного потенциала, рассказали представители государственных органов на конференции «Беларусь в ловушке медленного роста: выбираемся или обустраиваемся?».

Как снизить налоговую нагрузку и собрать больше налогов

Ежегодно в июле–августе в Беларуси начинается интенсивная работа над предложениями по изменению налогового законодательства. В текущем году этот процесс имеет свои особенности. После многочисленных заверений об упрощении законодательства, снятии барьеров и стимулировании предпринимательской активности бизнес ждет от правительства реальных шагов, в т.ч. в сфере налогообложения.

Новые правила господдержки

Новые правила государственной поддержки граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений определены Указом Президента от 4.07.2017 № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».

Кредитование в мае замедлилось

Несмотря на постепенное смягчение кредитно-денежной политики, темпы роста кредитования в мае снова замедлились. С одной стороны, реальный сектор с трудом восстанавливает инвестиционную активность, с другой – почти ежемесячное снижение ставки рефинансирования заставляет менеджеров компаний выжидать в надежде на появление более выгодных условий заимствований. Несколько ускорилось кредитование населения, но его объемы невелики.

Fitch подтвердило рейтинги 3 белорусских банков

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Беларусбанка, Белинвестбанка и Банка развития Республики Беларусь (БРРБ) на уровне «B-» со «стабильным» прогнозом.

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ИЮЛЕ

В июле в Беларуси вступает в силу ряд нормативных правовых актов, которые существенно повлияют на деятельность субъектов хозяйствования и граждан.

Выговор директору

Можно ли объявить директору ОАО выговор за 2 не связанных между собой дисциплинарных нарушения, если оба они рассмотрены на заседании наблюдательного совета?

Повышение тарифной ставки

Необходимо внести в контракты работников бюджетной организации дополнения, предусматривающие возможность ежегодного пересмотра установленного повышения тарифной ставки (оклада) (сейчас все получают 50%). Иначе ежегодный пересмотр будет изменением существенных условий труда (поскольку размер повышения явно не увеличится) с необходимостью уведомления и оформления дополнительных соглашений к контрактам.

Как оформить такое поручение вышестоящей организации?

Зарплата за время социального отпуска

Может ли наниматель установить в коллективном договоре возможность сохранения заработной платы на время отдельных кратковременных социальных отпусков (в связи со смертью родственника, в связи со вступлением в брак и др.)?

Совместитель стал основным работником

Бухгалтер работает в организации по совместительству на полставки по контракту. Он увольняется по основному месту работы.

Как оформить переход работника в организацию на основное место работы?

Бухгалтеры измерили теневую экономику

Доля теневой экономики в глобальном ВВП составила в 2016 г. 22,66%, говорится в исследовании международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA). В ближайшие годы эта доля будет сокращаться: до 22,5% в 2017 г., 22,1% в 2020-м и 21,4% в 2025-м.

Визит Международной организации труда

Миссия Международной организации труда (МОТ) в июне посетила Беларусь. Эксперты встретились с представителями министерств труда и социальной защиты, по налогам и сборам, юстиции, иностранных дел, внутренних дел. Кроме того, делегация провела переговоры с объединениями профсоюзов и нанимателей.

20 минут строгого режима

Перерыв для отдыха и питания по нашему законодательству предоставляется всем работникам без исключений. Даже если установлено неполное рабочее время, наниматель обязан отвести работнику на перекус 20 минут, иначе речь пойдет об ограничении трудовых прав. Тем временем в России эти нормы пересмотрели.

Цена за грамм и килограмм

Министерство антимонопольного развития и торговли (МАРТ) разместило 30 июня на своем сайте сообщение, в котором вновь рекомендует субъектам торговли, осуществляющим торговлю пищевыми продуктами в магазинах, павильонах, автомагазинах, интернет-магазинах, при указании на ценниках, в рекламе, каталогах, распространяемых неопределенному кругу лиц в указанных объектах, на сайтах интернет-магазинов, информации о цене пищевых продуктов за единицу товара, за исключением товаров в определенном наборе, алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, яйца, а также иных пищевых продуктов, масса или мера которых составляет менее 50 граммов или 50 миллилитров (кроме специй и приправ), дополнительно, кроме цены товаров за единицу, указывать цену товара за 1 кг (л).

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