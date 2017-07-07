Fitch подтвердило рейтинги 3 белорусских банков

В сообщении Fitch отмечается, что рейтинги всех трех банков подкрепляются потенциальной государственной поддержкой в случае необходимости и находятся на одном уровне с суверенным рейтингом страны («B-»/прогноз «Стабильный»). При этом агентство учитывает структуру собственности и наблюдательных советов банков, где доминирует государство.

Также учтена роль Беларусбанка и БРРБ как крупнейших кредиторов по госпрограммам, поддерживаемых целевым бюджетным фондированием, системная значимость Беларусбанка (рыночная доля 41% по величине активов и 45% по розничным депозитам) и субсидиарная ответственность государства по облигациям БРРБ, которая пока не применялась на практике.

Fitch ожидает, что власти предоставят банкам валюту в случае необходимости, чтобы избежать дефолта. Способность властей предоставлять банкам валютную поддержку, по оценке Fitch, ограничена по сравнению с их внешним фондированием: на конец прошлого года 2,2 млрд. USD, включая 1,2 млрд. краткосрочного долга. Учитывается и высокая долларизация внутренних обязательств банков (7,3 млрд. USD на конец 2016 г.), в основном в форме клиентских депозитов, а у БРРБ – облигаций. Эти валютные обязательства весьма значительны по сравнению с международными резервами страны (5,2 млрд. USD). Между тем валютная ликвидность у всех трех банков в значительной степени представлена валютными гособлигациями. Впрочем, около 40% этих заимствований – обязательства перед российскими кредиторами, которые, скорее всего, будут пролонгированы. Дефицит рублевой ликвидности, если он возникнет, будет покрываться Нацбанком (для Беларусбанка и Белинвестбанка) или правительством (для БРРБ).

В прошлом году рассматриваемые банки не получали новых взносов капитала от государства (хотя субординированный долг Белинвестбанка был конвертирован в капитал), и в ближайшем будущем они не ожидаются. Планы приватизации Беларусбанка и Белинвестбанка откладываются, так что они все еще могут рассчитывать на поддержку своего основного собственника – государства.

Кредитоспособность банков на самостоятельной основе, по оценке Fitch Ratings, тесно увязана с суверенной кредитоспособностью ввиду значительных прямых требований к государству и в более широком плане – к госсектору. Поэтому качество активов банков зависит от состояния государственных финансов и способности властей поддерживать макроэкономическую стабильность и госсектор. На конец 2016 г. прямые риски на государство (включают требования к правительству и центробанку) относительно основного капитала по методологии Fitch составляли у Беларусбанка – 3x (300%), у Белинвестбанка – 2,7x, а по кредитам, предоставленным госсектору (в т.ч. в рамках госпрограмм), – 3,8x и 2x соответственно.

Кредитные риски остаются высокими в условиях слабого роста экономики, а способность заемщиков обслуживать обязательства находится под давлением из-за высокого левериджа в корпоративном сегменте и долларизации кредитов (Беларусбанк: 60%; Белинвестбанк: 70% от кредитов), доля заемщиков, захеджированных от валютных рисков, ограничена. Fitch ожидает, что тенденция ухудшения показателей качества активов в белорусском банковском секторе, начатая в 2015–2016 гг., продолжится в текущем году.

Обесцененные кредиты Беларусбанка на индивидуальной основе (по МСФО) выросли с 30% валовых кредитов в 2015 г. до 37% в конце 2016 г., а у Белинвестбанка – снизились с 34 до 30%. Это свидетельствует об ухудшении финансового положения заемщиков и/или залогов. В то же время доля кредитов с просрочкой более 90 дней у этих банков составляет всего 1,6% и 11,6% соответственно благодаря реструктуризации/пролонгации долгов и господдержке многих заемщиков (в форме субсидий по процентным платежам или погашения кредитов за счет госгарантий).

Качество активов улучшила умеренная расчистка баланса, проведенная в 2015–2016 гг., когда отдельные проблемные кредиты обменивались на долгосрочные облигации Министерством финансов, БРРБ или местными властями. Fitch ожидает, что расчистка продолжится, хотя она, вероятно, будет постепенным процессом с учетом ограниченных финансовых возможностей государства по оказанию значительной поддержки.

Fitch считает капитализацию банков умеренной. При этом по методологии агентства незарезервированная доля обесцененных кредитов составляла у Беларусбанка высокие 1,7x от основного капитала и 1x у Белинвестбанка. В конце мая т.г. их регулятивные показатели основного и общего капитала достигали соответственно 16,2% и 18,6% и 10,5% и 15,2%, а запасы капиталов, способных абсорбировать убытки без нарушения минимальных регулятивных требований, – 9 и 5%.

Прибыль до отчислений под обесценение (за вычетом начисленных, но не полученных процентов) составляла 5,8% от средних валовых кредитов у Беларусбанка и 8% у Белинвестбанка, отчисления в резерв под обесценение кредитов – 65% и 98% их операционной прибыли, а рентабельность капитала (ROAE) – 8,9% и 0% соответственно. При этом, по мнению Fitch, имеется неопределенность по поводу способности некоторых заемщиков обслуживать кредиты за счет собственных средств.

Основной источник фондирования банков – клиентские средства (более 70% пассивов), в т.ч. валютные (67% у Беларусбанка и 62% у Белинвестбанка). Управление ликвидностью по-прежнему во многом зависит от доверия вкладчиков и поддержки государства.

Fitch не присваивало БРРБ рейтинг устойчивости ввиду особого статуса банка как организации развития и тесной связи с государством.

Понижение рейтингов устойчивости банков возможно в случае сокращения господдержки, снижения странового рейтинга или снижения капитализации из-за дальнейшего заметного ухудшения качества активов или сокращения валютной ликвидности. Повышение рейтингов выше суверенного маловероятно с учетом сильной связи банков с государством.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА