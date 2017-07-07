Отпуск совместителя

Обязан ли наниматель предоставлять работнику-совместителю трудовой отпуск за первый рабочий год вместе с трудовым отпуском по основному месту работы, если работник не желает выходить в трудовой отпуск по совместительству?

Согласно ст. 347 ТК трудовой отпуск работающим по совместительству предоставляется одновременно с трудовым отпуском по основной работе. Следовательно, наниматель обязан предоставлять трудовой отпуск совместителю одновременно с трудовым отпуском по основному месту работы.

Если работник не отработал на работе по совместительству 6 месяцев, то трудовой отпуск предоставляется авансом.

Нормы ст. 347 ТК следует применять в совокупности с нормами ст.ст. 163 и 167 ТК.

Рабочий год, за который предоставляется трудовой отпуск, – промежуток времени, равный по продолжительности календарному году, но исчисляемый для каждого работника со дня приема на работу (ст. 163 ТК).

Исходя из ст....

Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист