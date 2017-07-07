Изменения законодательства в июле

В июле в Беларуси вступает в силу ряд нормативных правовых актов, которые существенно повлияют на деятельность субъектов хозяйствования и граждан.

Административные процедуры

С 15 июля некоторые административные процедуры будут осуществляться в электронной форме через единый портал электронных услуг (Закон от 9.01.2017 № 17-З «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «Об основах административных процедур»).

Формирование перечня таких процедур поручено Совмину.

Срок выдачи (направления) административного решения (извещения) в письменном виде или через Интернет увеличивается с 5 до 7 рабочих дней со дня принятия решения. Обжаловать административное решение также можно в электронной форме.

С 15 июля срок извещения заявителя о принятом Минздравом решении о госрегистрации (перерегистрации) изделий медназначения, мед­техники, лекарственных средств и фармацевтических субстанций и необходимости уплаты госпошлины продлевается с 5 до 7 рабочих дней (постановление Совмина от 6.06.2017 № 427).

С 15 июля для физических лиц (кроме ИП) действует перечень сложных и многоступенчатых административных процедур (постановление Совмина от 13.06.2017 № 445). Он включает 32 позиции, в т.ч. связанные с принятием решения:

– о переводе жилого помещения в нежилое и наоборот;

– согласовании использования не по назначению одноквартирного, блокированного жилого дома или его части;

– согласовании (разрешении) самовольных переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, нежилого помещения в жилом доме;

– разрешении сдачи жилого помещения или его частей внаем (по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда или договору аренды жилого помещения, построенного (реконструированного) или приобретенного с привлечением льготного кредита) и др.

С 15 июля из перечня административных процедур, осуществляемых в отношении юрлиц и ИП, исключены процедуры регистрации иностранной безвозмездной помощи, поступившей в виде денежных средств, товаров (имущества) или поступившей в целях реализации гуманитарных программ (постановление Совмина от 8.06.2017 № 437).

Аренда

С 1 июля арендодатели, не обеспечившие государственную регистрацию прав на капитальные строения (здания, сооружения), находящиеся в госсобственности и сдаваемые в аренду по договорам аренды, действовавшим по состоянию на 1.01.2017 г., обязаны перечислять в республиканский бюджет 100% получаемых от сдачи в аренду средств (Указ Президента от 15.11.2016 № 421).

Эта норма распространяется и на договоры аренды, заключенные после 1.01.2017 г., если период сдачи в аренду незарегистрированной госнедвижимости превысит 6 месяцев.

Налоги

С 15 июля вступает в силу Закон от 9.01.2017 № 16-З, которым утверждена новая редакция Закона от 4.01.2003 № 174-З «О декларировании физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых органов». Теперь Закон регулирует отношения, возникающие при декларировании физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых органов.

Налоговые органы вправе в письменном виде запросить представить декларацию о доходах и имуществе, если располагают данными о превышении стоимости имущества физлица и его расходов над доходами, которые были получены из законных источников, в размере не менее 250 базовых величин.

Декларированию подлежат доходы физических лиц, полученные в декларируемый период от источников в РБ, а также за ее пределами, за некоторым исключением. Декларированию подлежит находящееся в собственности физических лиц имущество, перечисленное в ст. 6 Закона, а также доходы в виде займов, полученных в период, предшествующий декларируемому периоду, и не возвращенных на дату представления декларации.

Штраф за непредставление в установленный срок декларации либо указание в ней неполных или недостоверных сведений о доходах и (или) имуществе, подлежащих декларированию, предусмотренный ст. 23.9 КоАП, составит от 1 до 20 базовых величин вместо нынешних от 5 до 50 БВ. Порог неполных сведений о доходах, при которых ошибка не будет признаваться административным правонарушением, повышается с 10 до 20% общей суммы доходов, подлежащих декларированию.

Расчеты

С 1 июля платежные терминалы для расчетов банковской платежной карточкой должны иметь объекты торговли и услуг, расположенные в поселках городского типа и сельской местности (постановление Совмина и Нацбанка от 6.07.2011 № 924/16).

С 4 июля при банковских переводах применяются новые 28-значные номера счетов (IBAN) и банковские идентификационные коды (BIC) (по­становления Правления Нацбанка от 27.07.2015 № 440 «О структуре номера счета», от 7.08.2015 № 472 «Об утверждении Инструкции о порядке присвоения Национальным банком Республики Беларусь банковских идентификационных кодов и ведения справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи на территории Республики Беларусь» и от 24.05.2017 № 195 «Об особенностях работы банков, небанковских кредитно-финансовых организаций с расчетными и иными документами в связи с переходом на новые номера счетов и новые банковские идентификационные коды»).

Платежные документы со старыми реквизитами банки принимать к исполнению не будут (за некоторым исключением).

Для уточнения номеров счетов и кодов контрагентов Нацбанк разработал «калькулятор IBAN» (письмо Нацбанка от 2.06.2017 № 19-23/152).

С 4 июля для платежных поручений и платежных требований, представляемых в банк на бумаге, используются формы электронных расчетных документов (постановление Правления Нац­банка от 21.02.2017 № 73 «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о банковском переводе»).

Платежную инструкцию (иной документ) мож­но представлять в банк в виде электронного документа или электронного сообщения. Банковский перевод в пользу нескольких получателей-физлиц, в т.ч. обслуживаемых в других банках, можно осуществить на основании свод­ного платежного поручения. Определяющим при зачислении средств на счета физлиц является номер счета.

Социум

С 1 июля в соответствии с Указом Президента от 15.06.2017 № 211 «О совершенствовании порядка предоставления государственной адресной социальной помощи» упрощается порядок обеспечения техническими средствами социальной реабилитации инвалидов III группы и детей, не признанных инвалидами, но нуждающихся в таких средствах. За получением необходимых средств реабилитации указанные категории граждан, инвалиды I и II группы и дети-инвалиды, как и ранее, должны обращаться в Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр.

Расширяется сфера применения социального пособия для возмещения затрат на приобретение необходимых инвалидам I группы и детям-инвалидам предметов гигиены.

Стандартизация

С 1 июля на информационной продукции должен размещаться знак возрастной категории (Закон от 11.05.2016 № 362-З, которым внесены изменения в Закон от 19.11.1993 № 2570-XII «О правах ребенка»). Это требование распространяется на продукцию СМИ (в т.ч. иностранных), печатные издания, фонограммы, компьютерные игры и т.д.

Знак представляет собой звуковое и (или) визуальное предупреждение и указывает на возраст лиц (детей), для которых предназначена распространяемая продукция. Знаки выглядят следующим образом:

«0+» – продукция без возрастных ограничений (универсальная);

«6+», «12+», «16+», «18+» – продукция для тех, кто достиг соответственно 6, 12, 16, 18 лет.

Данное требование ре распространяется на теле- и радиопередачи, транслируемые в прямом эфире, печатные СМИ научного, официального, справочного и иного характера, информационные сообщения (материалы) в сети Интернет.

Присваивать знаки должны производители продукции и распространяющие ее организаторы культурных мероприятий. Знаки следует размещать также при рекламе (на буклетах, билетах, объявлениях и т.д.) и на упаковке носителей экземпляров фильма.

За реализацию информационной продукции без знаков возрастной категории предусмотрен штраф до 10 базовых величин.

Одновременно вступают в силу соответствующие нормы постановлений Совмина от 25.10.2016 № 871 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 11 мая 2016 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» и от 17.10.2016 № 828, которым внесены изменения в постановление Совмина от 22.07.2014 № 703 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания и Положения о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров, ассортиментного перечня продукции общественного питания».

С 30 июля полномочия по описанию и порядку применения знака соответствия техническому регламенту Республики Беларусь передаются от Госстандарта Совмину (постановление Совмина от 24.05.2017 № 383 «Об описании и порядке применения знака соответствия техническому регламенту Республики Беларусь и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 июня 2011 г. № 810»).

Знаком маркируют продукцию, прошедшую все необходимые процедуры оценки соответствия, установленные национальными техрегламентами.

Описание знака, его размеры на масштабной сетке не изменятся.

Финансы

С 1 июля вступает в силу постановление Правления Нацбанка от 10.01.2017 № 11 «О некоторых вопросах формирования банками, открытым ак­ционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе».

В нем определен порядок формирования банками спецрезервов на покрытие возможных убыт­ков по активам и условным обязательствам в ино­странной валюте, которые подлежат классификации по II группе риска на основании произведенной оценки достаточности поступлений в ино­странной валюте. С 1 июля т.г. такие резервы фор­мируются в размере не менее 1% общей суммы задолженности по соответствующим активам и (или) общей суммы соответствующих условных обязательств, в дальнейшем будут каждые полгода увеличиваться на 0,5% в течение 3 лет (с 1.01.2020 г. – на 1% до 4% суммы задолженности).

С 1 июля вступает в силу постановление Правления Нацбанка от 20.06.2017 № 245, которым внесены изменения в постановление от 27.10.2011 № 473 «Об установлении нормативов обязательных резервов, депонируемых в Национальном банке Республики Беларусь (резервных требований)». Этим документом норматив отчислений банков в фонд обязательных резервов (ФОР) по валютным депозитам повысится с 11 до 15%. Это будет самое высокое значение норматива с 2002 г. (в феврале он увеличивался с 7,5 до 11%). Очередное повышение норматива ФОР увеличит издержки банков и заставит банки еще больше снизить процентные ставки валютных депозитов. Это сделает их еще менее привлекательными по сравнению с рублевыми вкладами, государственными и корпоративными облигациями. Очередной стимул появится для поддержания чистого предложения наличной валюты, поскольку часть граждан захочет перевести свои сбережения в рубли. Одновременно Нацбанк получит в виде отчислений в ФОР значительную сумму практически бесплатных ресурсов.

С 19 июля ставка рефинансирования снижается с 13 до 12% годовых (постановление Правления Нацбанка от 28.06.2017 № 257).