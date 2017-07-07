Визит Международной организации труда

Миссия Международной организации труда (МОТ) в июне посетила Беларусь. Эксперты встретились с представителями министерств труда и социальной защиты, по налогам и сборам, юстиции, иностранных дел, внутренних дел. Кроме того, делегация провела переговоры с объединениями профсоюзов и нанимателей.

В центре внимания были вопросы совершенствования законодательства в социально-трудовой сфере. Беларусь и Международное бюро труда (секретариат МОТ) начали техническое сотрудничество в 2014 г. При финансовом и методическом содействии МОТ в Минске регулярно проходят обучающие мероприятия, на­правленные на ознакомление с международным опытом и лучшими практиками деятельности консультативных советов, разрешения трудовых споров, ведение коллективных переговоров и т.д. В июне 2017 г. эксперты МОТ провели трехдневный тренинг для белорусских судей и юристов по международным правовым нормам.

Перспективные направления дальнейшего взаимодействия с МОТ в социально-трудовой сфере – вопросы коллективно-договорного регулирования, охраны труда, а также изучение возможностей ратификации некоторых конвенций МОТ.

С 1919 г. организацией принято 187 конвенций и рекомендаций по социально-трудовым вопросам. Беларусь является членом МОТ с 1954 г. и ратифицировала 49 ее конвенций, в т.ч. 8 ос­новополагающих. В ходе встреч об­суждались вопросы, касающиеся конвенции МОТ о принудительном труде и нашумевшего Декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Миссию проинформировали, что Декрет № 3 сейчас приостановлен, т.к. разрабатывается новая концепция. Но члены делегации МОТ высказали надежду на скорую отмену Декрета № 3.

Тем временем предложения о новых подходах по реализации Декрета № 3 уже направлены в Администрацию Президента в конце июня, причем с опережением графика. Ранее планировалось представить на рассмотрение Президенту проект изменений в декрет в начале июля. Их подготовила межведомственная рабочая группа в составе трех десятков человек, включая министров труда и соцзащиты, финансов, экономики, образования, здравоохранения, по налогам и сборам, связи и информатизации, транспорта и коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, депутатов, зампреда Миноблисполкома, зам­директора ПВТ, директора Института экономики НАН Беларуси и др. О сроках рассмотрения предложений пока не известно.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ