Компенсация за часть отпуска

Можно ли за оставшиеся 7 дней выплатить компенсацию?

Трудовой отпуск работника составляет 28 календарных дней. Он отгулял 14 дней в сентябре 2016 г., 7 дней – в мае 2017 г.

Согласно ст. 161 ТК часть трудового отпуска (основного и дополнительного), превышающая 21 календарный день, по соглашению между работником и нанимателем может быть заменена денежной компенсацией.

Замена денежной компенсацией отпусков, предоставляемых авансом, отпусков, предоставляемых беременным женщинам, работникам, признанным инвалидами, работникам моложе 18 лет и работникам за работу в зонах радиоактивного загрязнения, а также дополнительных отпусков за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы не допускается.

Вопрос о замене части трудового отпуска денежной компенсацией решается в момент предоставления отпуска. При реализации данной нормы не...

Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист