20 минут строгого режима

Перерыв для отдыха и питания по нашему законодательству предоставляется всем работникам без исключений. Даже если установлено неполное рабочее время, наниматель обязан отвести работнику на перекус 20 минут, иначе речь пойдет об ограничении трудовых прав. Тем временем в России эти нормы пересмотрели.

Российские работодатели с 29 июня смогут оставлять без обеда тех, кто работает не больше 4 часов в день. Соответствующие изменения внесены в Трудовой кодекс РФ. До сих пор согласно ст. 108 ТК РФ в течение рабочего дня (смены) работнику обязательно предоставлялся перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, не включаемый в рабочее время. Исключений не было, и минимальный перерыв устанавливали всем работникам, независимо от продолжительности их рабочего дня или смены, что расценивалось как гарантия соблюдения трудовых прав. В соответствии с изменениями в ТК РФ решение не предоставлять работнику перерыв на обед и отдых должно быть закреплено в правилах внутреннего трудового распорядка или в трудовом договоре.

В Беларуси по правилам ст. 134 ТК перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 20 минут предоставляется в течение рабочего дня всем работникам, включая тех, кому установлено неполное рабочее время. Конкретная продолжительность перерыва и точное время устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или графиком работ (сменности) либо по соглашению между работником и нанимателем (прописываются в трудовом договоре).

Время, необходимое для приема пищи на тех работах, где по условиям производства перерыв установить нельзя, и предоставляемое работнику в течение рабочего дня, включается в рабочее время. Перечень таких работ, порядок и место приема пищи устанавливаются нанимателем в соответствии с коллективным договором, соглашением либо правилами внутреннего трудового распорядка.

По заявлению работник имеет право сократить свой перерыв для отдыха и питания, например, с 1 часа до 30 минут, и тем самым сдвинуть время окончания рабочего дня на полчаса. Если режим рабочего времени в отношении конкретного работника отличается от общих правил, установленных у нанимателя, такое изменение отражается в трудовом договоре при его заключении или в дополнительном соглашении к трудовому договору.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ