Контракт или договор на неопределенный срок

За 2 месяца до окончания контракта мне предложили продлить его на 1 год с 23.06.2017 г. по 22.06.2018 г. Я согласился, но 23 июня меня не ознакомили с контрактом на новый срок, а 26 июня я отказался подписать контракт, т.к. посчитал, что на основании ст. 39 ТК он преобразован в бессрочный трудовой договор. Трудовой договор на неопределенный срок до настоящего времени не заключен, но я предъявлял такие требования согласно ст. 25 ТК. Приход на работу и уход с работы фиксируется ежедневно в журнале.