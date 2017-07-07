Вопрос-ответ
Контракт или договор на неопределенный срок
За 2 месяца до окончания контракта мне предложили продлить его на 1 год с 23.06.2017 г. по 22.06.2018 г. Я согласился, но 23 июня меня не ознакомили с контрактом на новый срок, а 26 июня я отказался подписать контракт, т.к. посчитал, что на основании ст. 39 ТК он преобразован в бессрочный трудовой договор. Трудовой договор на неопределенный срок до настоящего времени не заключен, но я предъявлял такие требования согласно ст. 25 ТК. Приход на работу и уход с работы фиксируется ежедневно в журнале.
Я являюсь работником с бессрочным трудовым договором или работником по контракту?
Законодательство четко не регулирует, что является достижением сторонами соглашения о продлении контракта: взаимные уведомления, приказ нанимателя о продлении контракта или подписание контракта сторонами.
Согласно ч. 4 ст. 17 ТК разновидностью срочного трудового договора является контракт, который заключается в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством о труде.
Контрактную форму найма регулируют:
– Декрет Президента от 26.07.1999 № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» (далее – Декрет № 29);
–...
Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист