Бухучет автомобильной парковки

Организацией возведена автомобильная парковка. До момента государственной регистрации затраты по ее возведению отражены на счете 08 «Вложения в долгосрочные активы».

Как в дальнейшем следует учитывать автомобильную парковку: как отдельный инвентарный объект или в составе здания? Как следует уплачивать налог на недвижимость по автомобильной парковке: после окончания строительства или после государственной регистрации?

Автомобильной парковкой считается место стоянки транспортных средств, представляющее собой участок проезжей части автомобильной дороги, улицы и дороги населенного пункта или прилегающей к ним территории, организованный в соответствии с Правилами дорожного движения, а также правилами организации (строительства), эксплуатации автомобильных стоянок и автомобильных парковок и пользования ими (абз. 3 подп. 1.1 п. 1 Указа Президента от 3.10.2...

Автор публикации: Валерий ШАФРАНСКИЙ, экономист