Скачать свежий номер газеты

№49 (2056) от 07.07.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9714 руб.

2.2376 руб.

Р (100)

3.2745 руб.

Ставка рефинансирования

12.00%

Инфляция

0.30%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

183.82 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№49 (2056) от 07.07.2017

07 июля 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Консультации

Порядок снижения заработной платы

07.07.2017

Иногда в связи со сложившейся на предприятии ситуацией нанимателю приходится оптимизировать затраты, в т.ч. трудовые. При этом возможны разные варианты: снизить численность работников, установить совмещения должностей (профессий) и расширения зон обслуживания (увеличения объема работ), ввести режим неполного рабочего времени, объявить простой, отправить сотрудников в отпуска без сохранения зарплаты, снизить размер зарплаты. Рассмотрим алгоритм действий при последнем варианте.

Условия оплаты труда (в т.ч. размер тарифной ставки (оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты) обязательно указываются в трудовом договоре. Тарифная ставка (оклад) работника указывается в конкретном размере, а доплаты, надбавки и поощрительные выплаты (дополнительные выплаты) – как в фиксированном размере, так и в процентном отношении от тарифной ставки (оклада) работника (ст. 19 ТК). В процентном отношении в договоре, как правило, такие дополнительные выплаты указываются, если порядок выплат определен локальным нормативным правовым актом (ЛНПА) – положением об оплате труда, штатным расписанием и др. В данном случае в договоре необходимо ссылаться на ЛНПА. Безусловно, раб...

Автор публикации: Наталья БОРИСЕНКО, аудитор

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Труд: список рубрик
Читать «ЭГ»
Содержание «Экономической газеты» N 49 за 7 июля 2017 года
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit