Порядок снижения заработной платы

Иногда в связи со сложившейся на предприятии ситуацией нанимателю приходится оптимизировать затраты, в т.ч. трудовые. При этом возможны разные варианты: снизить численность работников, установить совмещения должностей (профессий) и расширения зон обслуживания (увеличения объема работ), ввести режим неполного рабочего времени, объявить простой, отправить сотрудников в отпуска без сохранения зарплаты, снизить размер зарплаты. Рассмотрим алгоритм действий при последнем варианте.

Условия оплаты труда (в т.ч. размер тарифной ставки (оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты) обязательно указываются в трудовом договоре. Тарифная ставка (оклад) работника указывается в конкретном размере, а доплаты, надбавки и поощрительные выплаты (дополнительные выплаты) – как в фиксированном размере, так и в процентном отношении от тарифной ставки (оклада) работника (ст. 19 ТК). В процентном отношении в договоре, как правило, такие дополнительные выплаты указываются, если порядок выплат определен локальным нормативным правовым актом (ЛНПА) – положением об оплате труда, штатным расписанием и др. В данном случае в договоре необходимо ссылаться на ЛНПА. Безусловно, раб...

Автор публикации: Наталья БОРИСЕНКО, аудитор