Учет овердрафтного кредитования

Если организации необходимо срочно перечислить денежные средства партнерам, а денег на расчетном счете для этого недостаточно, помочь может овердрафт. Это особая форма краткосрочного кредита, который может получить достаточно надежный клиент банка. Рассмотрим особенности оказания услуги овердрафта и отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций, связанных с ее оказанием.

Стандартный договор текущего (расчетного) банковского счета предусматривает хранение денежных средств владельца счета, зачисление на него денежных средств, поступающих в пользу владельца счета, а также выполнение поручения владельца счета о перечислении и выдаче соответствующих денежных средств со счета (ст. 197 Банковского кодекса; далее – БК).

Платежное поручение плательщика принимается банком-отправителем к исполнению только при наличии денежных средств на счете плательщика, если договором между ними не предусмотрена возможность кредитования банком-отправителем счета плательщика (овердрафт) либо предоставления ему кредита в иной форме (ст. 242 БК). При этом сумма кредита (лимит оверд...

Автор публикации: Отдел бухгалтерского учета «ЭГ»