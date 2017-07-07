Бухучет кондиционера, установленного на крыше здания

Как отразить в бухгалтерском учете стоимость кондиционера и работы по его монтажу: как отдельный инвентарный объект основных средств или отнести их на увеличение стоимости здания торгового центра?

Согласно технической документации крышный кондиционер используется для кондиционирования и вентиляции больших помещений с общей крышей, в т.ч. торговых центров, спортивных сооружений, кон­ференц-залов и других. Кондиционер устанавливается на плоских кровлях или на специальных рамах.

В соответствии с пояснениями, приведенными в Общегосударственном классификаторе Республики Беларусь ОКРБ 020-2002 «Основные средства и нематериальные активы», утв. постановлением Комитета по стандартизации, ме...

Автор публикации: Валерий ШАФРАНСКИЙ, экономист