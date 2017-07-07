Перевод с контракта на трудовой договор

Как перевести работника по истечении срока контракта на срочный трудовой договор временно на период выполнения определенных работ?

Переход с контрактной формы найма на трудовые отношения, основанные на срочном трудовом договоре, законодательством о труде не урегулирован.

При истечении срока контракта возможны следующие варианты действий:

– прекращение трудовых отношений по инициативе любой из сторон контракта;

– заключение нового контракта на тех же или иных условиях;

– продление действия контракта;

– трансформирование контракта в трудовой договор на неопределенный срок в соответствии с законодательством.

Согласно ст. 17 ТК трудовые договоры могут заключаться на время выполнения определенной работы (срочный трудовой договор). Ввиду неурегулированности данного вопроса можно предложить нанима...

Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист