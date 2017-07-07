Строительство
Новые правила господдержки
Новые правила государственной поддержки граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений определены Указом Президента от 4.07.2017 № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».
В дополнение к действующей системе льготного кредитования граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вводится новый вид господдержки: государственные адресные субсидии. Оба вида господдержки будут действовать параллельно, по принципу одноразовости ее получения.
Субсидии будут предоставляться на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным гражданами в любом коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам – также на погашение части основного долга по таким кредитам.
Получателями субсидий будут являться все граждане, имеющие право на получение государственной поддержки в соответствии с Указом Президента от 6.01.2012 № 13. К ним добавляются прокурорские работники, в т.ч. уволенные по возрасту, состоянию здоровья, в связи с сокращением штата, имеющие не менее 5 лет выслуги, малообеспеченные граждане, осуществляющие строительство (реконструкцию) жилья в населенных пунктах в юго-восточном регионе Могилевской области. Также определен круг лиц, имеющих внеочередное право на получение субсидии на уплату части процентов.
Механизм предоставления субсидий разработан с учетом максимального сохранения принципов действующей системы господдержки жилищного строительства, говорится в официальном пресс-релизе. Сумма господдержки будет рассчитываться исходя из количества членов семьи, нормируемых размеров жилья и предельного норматива стоимости строительства. Условиями предоставления субсидий будут очередность получения и отнесение граждан к соответствующей категории.
Финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий, будет осуществляться за счет субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты областей и г. Минска. При этом Совмину поручено подготовить уточнение параметров республиканского бюджета на текущий год и предусмотреть ресурсы на последующие годы.
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