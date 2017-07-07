Новые правила господдержки

В дополнение к действующей системе льготного кредитования граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вводится новый вид господдержки: государственные ад­ресные субсидии. Оба вида господдержки будут действовать параллельно, по принципу одноразовости ее получения.

Субсидии будут предоставляться на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным гражданами в любом коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам – также на погашение части основного долга по таким кредитам.

Получателями субсидий будут являться все граждане, имеющие право на получение государственной поддержки в соответствии с Указом Президента от 6.01.2012 № 13. К ним добавляются прокурорские работники, в т.ч. уволенные по возрасту, состоянию здоровья, в связи с сокращением штата, имеющие не менее 5 лет выслуги, малообеспеченные граждане, осуществляющие строительство (реконструкцию) жи­лья в населенных пунктах в юго-восточном регионе Могилевской области. Также определен круг лиц, имеющих внеочередное право на получение субсидии на уплату части процентов.

Механизм предоставления субсидий разработан с учетом максимального сохранения при­н­ципов действующей системы господдержки жилищного стро­ительства, говорится в офи­циальном пресс-релизе. Сумма господдержки будет рассчитываться исходя из количества членов семьи, нормируемых размеров жилья и предельного норматива стоимости строительства. Условиями предоставления субсидий будут очередность получения и отнесение граждан к соответствующей категории.

Финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий, будет осуществляться за счет субвенций, передаваемых из республиканского бю­джета в консолидированные бюджеты областей и г. Минска. При этом Совмину поручено подготовить уточнение параметров республиканского бю­джета на текущий год и предусмотреть ресурсы на последующие годы.