Вопрос-ответ
Совместитель стал основным работником
Бухгалтер работает в организации по совместительству на полставки по контракту. Он увольняется по основному месту работы.
Как оформить переход работника в организацию на основное место работы?
Законодательством о труде не урегулирован вопрос об оформлении трудовых отношений с совместителем в случае, когда эта работа становится для него основной. Изменение основного места работы не является переводом или изменением существенных условий труда.
Изменение основного места работы влечет процедуру увольнения, т.е. прекращения трудового договора (контракта) по основному месту работы. Трудовой договор по работе по совместительству автоматически не может стать трудовым договором по основному месту работы.
В приведенной ситуации у работника меняется основное место работы. В этой связи для приема работник...
Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист