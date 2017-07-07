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№49 (2056) от 07.07.2017

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№49 (2056) от 07.07.2017

07 июля 2017 года

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Вопрос-ответ

Совместитель стал основным работником

07.07.2017

Бухгалтер работает в организации по совместительству на полставки по конт­ракту. Он увольняется по основному месту работы.

Как оформить переход работника в организацию на основное место работы?

Законодательством о труде не урегулирован вопрос об оформлении трудовых отношений с совместителем в случае, когда эта работа становится для него основной. Изменение основного мес­та работы не является переводом или изменением существенных условий труда.

Изменение основного места работы влечет процедуру увольнения, т.е. пре­кращения трудового договора (конт­ракта) по основному месту работы. Трудовой договор по работе по совместительству автоматически не может стать трудовым договором по основному месту работы.

В приведенной ситуации у работника меняется основное место работы. В этой связи для приема работник...

Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист

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Содержание «Экономической газеты» N 49 за 7 июля 2017 года
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