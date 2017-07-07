Государственный долг рефинансируется займами

На 1 июня государственный долг Беларуси составил 35,3 млрд. BYN, сообщает Минфин. С начала года он уменьшился на 1,7 млрд. BYN, или на 4,5%, хотя за май он увеличился на 300 млн. BYN.

В частности, внешний го­сударственный долг за 5 месяцев вырос на 277,6 млн. USD (с учетом курсовых разниц), или на 2%, и составил на 1 мая т.г. 13,9 млрд. USD. При этом в январе–мае т.г. были привлечены внешние государственные займы на сумму 595 млн. USD (в т.ч. – 300 млн. от Евразийского фонда стабилизации и развития, 202,9 млн. – правительства и банков РФ, 53,7 млн. – МБРР, 35,6 млн. – банков КНР, 2,8 млн. – ЕБРР и СИБ). На погашение внешнего государственного долга было направлено 394,7 млн. USD, в т.ч. 157,1 млн. USD – правительству РФ, 117,2 млн. – банкам КНР, 88,3 млн. – ЕФСР, 31,2 млн. – МБРР, 0,7 млн. – США, 0,2 млн. – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июня т.г. составил 9,3 млрд. BYN (10,6% ВВП), уменьшившись с начала года на 0,9 млрд. BYN (с учетом курсовых разниц), или на 8,7%. При этом за 5 месяцев т.г. размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 356,7 млн. USD, а погашено таких ценных бумаг на 730 млн. USD и 34,4 млн. BYN.

Для покрытия платежей были использованы внутренние государственные облигации, вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты, иные доходы бюджета и остатки средств правительства. Кроме того, принимаются меры по рефинансированию внешнего дол­га. Так, в конце июня республика выпустила еврооблигации на сумму 1,4 млрд. USD. Кроме того, было принято решение о выделении Беларуси 4-го тран­ша кредита ЕФСР в размере 300 млн. USD. До конца текущего года планируется при­влечение средств 5–6 тра­н­шей кредита ЕФСР (700 млн. USD) и кредита правительства РФ – 700 млн. USD.

Первый заместитель министра финансов Максим Ер­молович, выступая на конференции «Беларусь в ловушке медленного роста», отметил, что республика входит в период высоких текущих платежей по внешнему долгу. Но у правительства имеется диверсифицированный набор инструментов для рефинансирования, а также профицит бюджета для погашения части этих обязательств. Валютные доходы бюджета пол­ностью покрывают платежи по обслуживанию долгов в СКВ. В 2017–2018 гг. страна исполнит все свои обязательства, заверил М. Ермолович.

Власти ориентируются на лимит общего госдолга на уровне 45% ВВП. Мы уже приближаемся к нему и выйдем на этот рубеж в конце текущего года или в следующем году. Тогда активные заимствования придется пре­кратить. Получается, что еже­годно рефинансировать мож­но меньше, чем платить по долгам. Однако после погашения евробондов прошлых выпусков гос­долг может снизиться. Замминистра сообщил, что более половины госдолга со­ставляют целевые связанные ресурсы. При этом прежние заимствования, по мнению М. Ермоловича, были достаточно эффективны. Они позволили осуществить ин­вестиции в производство, раз­витие инфраструктуры, модернизацию энер­ге­тической си­стемы, вести строительство АЭС.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА