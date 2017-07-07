Бюджет
Государственный долг рефинансируется займами
На 1 июня государственный долг Беларуси составил 35,3 млрд. BYN, сообщает Минфин. С начала года он уменьшился на 1,7 млрд. BYN, или на 4,5%, хотя за май он увеличился на 300 млн. BYN.
В частности, внешний государственный долг за 5 месяцев вырос на 277,6 млн. USD (с учетом курсовых разниц), или на 2%, и составил на 1 мая т.г. 13,9 млрд. USD. При этом в январе–мае т.г. были привлечены внешние государственные займы на сумму 595 млн. USD (в т.ч. – 300 млн. от Евразийского фонда стабилизации и развития, 202,9 млн. – правительства и банков РФ, 53,7 млн. – МБРР, 35,6 млн. – банков КНР, 2,8 млн. – ЕБРР и СИБ). На погашение внешнего государственного долга было направлено 394,7 млн. USD, в т.ч. 157,1 млн. USD – правительству РФ, 117,2 млн. – банкам КНР, 88,3 млн. – ЕФСР, 31,2 млн. – МБРР, 0,7 млн. – США, 0,2 млн. – ЕБРР и СИБ.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июня т.г. составил 9,3 млрд. BYN (10,6% ВВП), уменьшившись с начала года на 0,9 млрд. BYN (с учетом курсовых разниц), или на 8,7%. При этом за 5 месяцев т.г. размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 356,7 млн. USD, а погашено таких ценных бумаг на 730 млн. USD и 34,4 млн. BYN.
Для покрытия платежей были использованы внутренние государственные облигации, вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты, иные доходы бюджета и остатки средств правительства. Кроме того, принимаются меры по рефинансированию внешнего долга. Так, в конце июня республика выпустила еврооблигации на сумму 1,4 млрд. USD. Кроме того, было принято решение о выделении Беларуси 4-го транша кредита ЕФСР в размере 300 млн. USD. До конца текущего года планируется привлечение средств 5–6 траншей кредита ЕФСР (700 млн. USD) и кредита правительства РФ – 700 млн. USD.
Первый заместитель министра финансов Максим Ермолович, выступая на конференции «Беларусь в ловушке медленного роста», отметил, что республика входит в период высоких текущих платежей по внешнему долгу. Но у правительства имеется диверсифицированный набор инструментов для рефинансирования, а также профицит бюджета для погашения части этих обязательств. Валютные доходы бюджета полностью покрывают платежи по обслуживанию долгов в СКВ. В 2017–2018 гг. страна исполнит все свои обязательства, заверил М. Ермолович.
Власти ориентируются на лимит общего госдолга на уровне 45% ВВП. Мы уже приближаемся к нему и выйдем на этот рубеж в конце текущего года или в следующем году. Тогда активные заимствования придется прекратить. Получается, что ежегодно рефинансировать можно меньше, чем платить по долгам. Однако после погашения евробондов прошлых выпусков госдолг может снизиться. Замминистра сообщил, что более половины госдолга составляют целевые связанные ресурсы. При этом прежние заимствования, по мнению М. Ермоловича, были достаточно эффективны. Они позволили осуществить инвестиции в производство, развитие инфраструктуры, модернизацию энергетической системы, вести строительство АЭС.
Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА