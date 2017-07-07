Комфортная ловушка с видом на рост

Белорусской экономике и населению дорого обходится ориентация на российский рынок и ассортимент экспорта, слишком уязвимый к конъюнктуре внешнего спроса. Такой тезис высказали экономисты Исследовательского центра ИПМ на конференции, прошедшей 30 июня в Минске. Теперь страна оказалась в ловушке «медленного роста». Остается выяснить: выбираться из нее или смириться с ролью аутсайдера и обустраиваться поудобнее там, где очутились.

За последние 18 лет доля белорусских производителей в мировом экспорте неуклонно снижается, рассказала науч­ный директор Исследователь­ского центра ИПМ Ирина Точицкая. Утрата позиций или отставание в международной кооперации и глобальных цепочках создания стоимости особенно видна на примерах поставок за рубеж одежды, обуви, автокомпонентов, элек­троники. Например, доля Беларуси в мировом экспорте текстиля выросла с 0,3% всего до 0,5%, тогда как в Чехии – с 1,08 до 1,8%, Венгрии – с 0,4 до 0,6%. Доля Беларуси в экспорте промежуточных изделий элек­троники выросла с 0,013% до 0,014%, готовых изделий – изменилась с 0,031 до 0,03%, транспортных средств – снизилась с 0,168 до 0,074% и с 0,185 до 0,137% соответственно. В то же время удельный вес ряда стран Центральной и Восточной Европы, в т.ч. в Чехии, Венгрии, Польши, в мировом экспорте этих товаров вырос в разы.

Причина такого отставания кроется не только в ориентации исключительно на российский рынок, но и в стратегии привлечения иностранных инвестиций, считает И. Точицкая. Меж­ду тем, именно участие в глобальных цепочках поставок создает основу для «сжатого развития», т.е. позволяет быст­рее догонять развитые страны. Правда, в правительственных программах регулярно упоминается задача привлечения зарубежного капитала, диверсификация экспорта, сотрудничество с транснациональными корпорациями. Но реальные дела и результаты были и остаются более чем скромными.

Инвестиции и потребление

Рост экономики по итогам 5 месяцев целиком обусловлен циклическими факторами и благоприятной конъюнктурой, полагает директор исследовательского центра ИПМ Алек­сандр Чубрик. В потреблении домохозяйств падение сменилось восстановлением. Темпы роста зарплаты и производительности почти одинаковы, причем они перешли в «плюс» после 8 кварталов спада.

Но инвестиции в основной капитал все еще не начали расти. По итогам I квартала т.г. они были на 6,5% меньше, чем в январе–марте 2015 г. При этом наблюдается заметный разрыв по регионам и источникам. Наибольший вклад внесли средства республиканского бю­джета (+1,6 п.п.) и населения (+1,8 п.п.), тогда как собственные средства организаций – минус 5 п.п. В Гродненской области прирост (в т.ч. за счет бюджета) объясняется строительством АЭС. Увеличилось коммерческое кредитование в Брестской, Витебской, Гомельской областях.

Вклад разных источников финансирования в прирост инвестиций в основной капитал в I квартале т.г. представлен в таблице (процентных пунктов).

Всего Брестская Витебская Гомельская Гродненская г.Минск Минская Могилевская Инвестиции в основной капитал -6,5 -0,26 -0,97 0,26 2,85 -0,49 -4,93 -2,89 средства республиканского бюджета 1,6 0,01 -0,17 -0,24 3,33 0,1 -0,26 -0,98 средства местных бюджетов 0,6 0,3 -0,06 0,19 -0,02 0,16 0,18 -0,12 собственные средства организаций -5,0 -0,6 -0,51 0,35 0,01 -0,53 -3,64 -0,12 заемные средства других организаций -0,3 -0,03 -0,04 0,16 0,23 -0,02 -0,13 -0,45 иностранные инвестиции (без кредитов иностранных банков) 0,1 -0,02 0,05 0,02 -0,07 -0,2 -0,06 0,40 кредиты банков -5,8 -0,46 -0,52 0,25 -0,56 -1,14 -1,91 -1,49 коммерческие кредиты -1,2 0,16 0,22 0,21 -0,36 -0,26 -1,15 -0,01 льготные кредиты -1,9 -0,45 -0,25 -0,32 -0,29 -0,28 -0,28 -0,05 кредиты иностранных банков 0,5 -0,17 -0,49 0,85 0,28 0,02 0,11 -0,07 кредиты по иностранным кредитным линиям -3,2 - - -0,48 -0,18 -0,62 -0,59 -1,36 собственные средства населения 1,8 0,35 -0,13 -0,34 0,18 0,93 0,72 -0,04 внебюджетные фонды - 0,01 -0,02 - - -0,01 0,04 - прочие источники 0,5 0,19 0,43 -0,15 -0,25 0,22 0,12 -0,1

Промышленное производство вос­станавливается в основном за счет экспорта неэнергетических товаров в Россию, Кстати, еще в прошлом году этот фактор обеспечил почти 2% роста ВВП, но остальные сегменты принесли снижение более 4,5%. Теперь усиление роли экспорта промышленности под­держивается благодаря улучшению условий торговли в последние 2 квартала.

Возросла роль сектора ус­луг, особенно в сфере информационных технологий и строительства. При этом положительное сальдо в торговле услугами компенсирует дефицит в торговле товарами. Все это способствует улучшению платежного баланса. Дефицит счета текущих операций остается финансируемым и сократился с 3% по итогам 2016 г. до 2% в I квартале и, очевидно, удержится на этом уровне по итогам полугодия.

Однако зависимость Беларуси от российского рынка становится все сильнее, а потому у нас темпы роста, если радикально ничего не изменится, надолго останутся синхронными с РФ: примерно 1,4 и 1,7% в среднесрочной перспективе, полагает А. Чубрик. Можно ожидать, что в этом году ВВП вырастет на 0,7%, в следующем – 2,7% по базовому и 0,5% по альтернативному сценарию. Исходными данными для такого прогноза являются цена на нефть около 50 USD/ барр., объем ее импорта в республику 23 млн. т, газа – 18 млрд. м3, экспорт нефтепродуктов – 12,7–17,4 млн. т, калия – 5,6 млн. т. При этом в следующем году наибольший прирост обеспечит чистый экспорт (не нефтяной): 11,8 п.п. Внутренний спрос начнет восстанавливаться за счет инвестиций (6,1 п.п.), на которые положительно повлияет увеличение широкой денежной массы.

По базовому сценарию зар­плата в IV квартале т.г. достигнет 456 USD, а в следующем – до 500 при среднегодовом курсе доллара 1,91 USD/BYN в 2017 г. и 1,95 – в 2018-м. То есть в рублях в 2018 г. зарплата вырастет примерно на 8%, тогда как занятость сократится на 2%. При этом рост потребления домохозяйств со­ставит, по расчетам ИПМ, около 3%, что позволит вернуть людям возможность к сбережениям.

Капкан бедности

Данные выборочного обследования домохозяйств свидетельствуют, что годы рецессии дорого обошлись белорусам. Экономический спад последних лет сопровождался значительным падением доходов населения, вызванным снижением реальной зарплаты и занятости, рассказал экономист Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович. При этом снижение доходов началось раньше, чем сокращение потребления, и носило больший масштаб, чем обычно принято считать. Динамика потребления была сглажена за счет сбережений и кредитования.

Так, коэффициент «абсолютной бедности» (доля тех, кто на свои доходы может удовлетворить только минимальные по­требности) вырос с 4,8% в 2013 г. до 6,7% в 2016-м, а относительная бедность (уровень доходов или расходов, находящийся ниже определенной фиксированной доли среднего дохода) выросла с 9,6 до 11,3%. В то же время коэффициент Джини, характеризующий уровень имущественного расслоения, вырос с 26% всего до 27,5%.

Главный удар пришелся на тех, кого можно считать у нас «средним классом». Эффект снижения располагаемых ресурсов в 2015 г. был выше для менее обеспеченных групп населения, а в 2016-м – для более обеспеченных. Как следствие, рост бедности не сопровождался увеличение ее глубины или неравенства, но ему сопутствовал рост доли населения в зоне риска. При этом риск бедности в 2015 г. рос за счет занятого (и частично занятого) населения в трудоспособном возрасте, а также незанятого населения. В 2016 г. основное увеличение числа бедных произошло за счет детей. Риск абсолютной бедности у людей старше 65 лет незначителен, но пенсионеры уязвимы к риску относительной бед­ности. Ощутимо вырос этот риск у незанятого или частично занятого населения. В 2015 г. рост числа бедных в равной степени происходил за счет семей с детьми и без детей, а в 2016 г. – за счет семей с детьми, в т.ч. неполных. Число бедных в про­шлом году увеличивалось почти полностью за счет городских жителей. В малых городах их было бы еще больше, если бы не личные подсобные хозяйства. Доля доходов от них в располагаемых ресурсах, по приведенным Г. Шимановичем данным, даже в Минске выросла с 0,9% в 2013 г. до 2,1% в 2016-м, в остальных крупных городах – с 1,7 до 3,7%, в малых городах – с 3,7 до 6,8%, а в сельской местности – с 7,1 до 10,3%.

Помощь родственников в период кризиса стала играть все более заметную роль. Ее доля в располагаемых ресурсах в целом по республике выросла за 3 года с 5,2 до 5,9%, причем в крупных городах – с 5,6 до 6,9%, а в малых – с 5 до 5,7%. Но роль влияния этого фактора на абсолютную бедность в столице сократилась с 2,1 до 1,8 п.п., в крупных городах она выросла с 2,5 до 3,8 п.п., в малых – с 1,7 до 4 п.п., а в сельской местности – с 2,8 до 3,3 п.п. Ощутимо сокращают масштабы бедности в Беларуси детские пособия, льготы, но их вклад в этой сфере за последние 2 года изменился несущественно. Так, доля пособий на детей в располагаемых ресурсах с 2013 по 2016 год выросла с 3,6 до 3,7%, льгот – с 0,8 до 1,1%, а их влияние на абсолютную бедность – с 2,3 до 2,9 п.п. и с 0,2 до 0,4 п.п. соответственно. Влияние прямых налогов и субсидий (без пенсионной системы) улучшило благосостояние 75% потенциально абсолютно бедного населения. Но среди фактически бедных доля тех, чье материальное положение ухудшилось, достигла 56%.

При ограниченных возможностях бюджета для снижения риска бедности необходимо повысить эффективность социальных расходов. Адресность мо­жно увеличить за счет косвенных субсидий (ЖКХ, общественный транспорт), льгот, ряда детских пособий, стипендий, поддержки безработных, полагает Г. Шиманович.

Внятного ответа на вопрос «выбирается Беларусь из «ловушки медленного роста» или обустраивается в ней надолго» не прозвучало. Впрочем, никто из присутствующих решать его не уполномочен. Население ограничивается хлопотами о выживании, а правящую элиту вполне может устраивать долгосрочная стагнация. Мизерный рост экономики не позволяет значительно повысить уровень благосостояния граждан, но и не позволяет ему упасть до критически низкого уровня. Это обеспечивает от­носительное спокойствие в об­ществе и гарантирует бюрократии и аффилированному с ней бизнесу сохранение своего элитарного положения.

Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА