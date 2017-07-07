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№49 (2056) от 07.07.2017

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№49 (2056) от 07.07.2017

07 июля 2017 года

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Баланс внешней торговли товарами Республики Беларусь в январе–мае 2017 г.

07.07.2017

(млн. USD; в текущих ценах)

 

Январь–май 2016 г.

Январь–май 2017 г.

Январь–май 2017 г. в % к январю–маю 2016 г.

Справочно (по уточненным данным)

Январь–апрель 2017 г.

Январь–апрель 2017 г. в % к январю–апрелю 2016 г.

Внешняя торговля товарами – всего

оборот

19 440,4

23 681,8

121,8 

18 306,9

121,0

экспорт

8918,2

10 963,6

122,9 

8377,6

120,9

импорт

10 522,2

12 718,2

120,9 

9929,3

121,0

сальдо

-1604,0

-1754,6

 

-1551,7

 

страны СНГ

оборот

11 652,2

14 555,7

124,9 

11 330,4

126,4

экспорт

5172,1

6687,8

129,3 

5153,7

129,9

импорт

6480,1

7867,9

121,4 

6176,7

123,5

сальдо

-1308,0

-1180,1

 

-1023,0

 

государства – члены Евразийского экономического союза

оборот

10 038,2

12 565,4

125,2 

9795,7

127,1

экспорт

3964,0

5196,2

131,1 

4002,5

132,2

импорт

6074,2

7369,2

121,3 

5793,2

123,7

сальдо

-2110,2

-2173,0

 

-1790,7

 

Российская Федерация

оборот

9879,3

12 285,9

124,4 

9584,3

126,4

экспорт

3821,7

4959,8

129,8 

3828,9

131,4

импорт

6057,6

7326,1

120,9 

5755,4

123,2

сальдо

-2235,9

-2366,3

 

-1926,5

 

страны вне СНГ

оборот

7788,2

9126,1

117,2 

6976,5

113,2

экспорт

3746,1

4275,8

114,1 

3223,9

108,8

импорт

4042,1

4850,3

120,0 

3752,6

117,2

сальдо

-296,0

-574,5

 

-528,7

 

страны Европейского союза

оборот

4752,0

5320,3

112,0 

3980,6

106,1

экспорт

2664,2

2915,8

109,4 

2143,3

101,9

импорт

2087,8

2404,5

115,2 

1837,3

111,5

сальдо

576,4

511,3

 

306,0

 

Источник: Белстат

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Содержание «Экономической газеты» N 49 за 7 июля 2017 года
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