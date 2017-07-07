Статистика
Баланс внешней торговли товарами Республики Беларусь в январе–мае 2017 г.
(млн. USD; в текущих ценах)
|
|
Январь–май 2016 г.
|
Январь–май 2017 г.
|
Январь–май 2017 г. в % к январю–маю 2016 г.
|
Справочно (по уточненным данным)
|
Январь–апрель 2017 г.
|
Январь–апрель 2017 г. в % к январю–апрелю 2016 г.
|
Внешняя торговля товарами – всего
|
оборот
|
19 440,4
|
23 681,8
|
121,8
|
18 306,9
|
121,0
|
экспорт
|
8918,2
|
10 963,6
|
122,9
|
8377,6
|
120,9
|
импорт
|
10 522,2
|
12 718,2
|
120,9
|
9929,3
|
121,0
|
сальдо
|
-1604,0
|
-1754,6
|
|
-1551,7
|
|
страны СНГ
|
оборот
|
11 652,2
|
14 555,7
|
124,9
|
11 330,4
|
126,4
|
экспорт
|
5172,1
|
6687,8
|
129,3
|
5153,7
|
129,9
|
импорт
|
6480,1
|
7867,9
|
121,4
|
6176,7
|
123,5
|
сальдо
|
-1308,0
|
-1180,1
|
|
-1023,0
|
|
государства – члены Евразийского экономического союза
|
оборот
|
10 038,2
|
12 565,4
|
125,2
|
9795,7
|
127,1
|
экспорт
|
3964,0
|
5196,2
|
131,1
|
4002,5
|
132,2
|
импорт
|
6074,2
|
7369,2
|
121,3
|
5793,2
|
123,7
|
сальдо
|
-2110,2
|
-2173,0
|
|
-1790,7
|
|
Российская Федерация
|
оборот
|
9879,3
|
12 285,9
|
124,4
|
9584,3
|
126,4
|
экспорт
|
3821,7
|
4959,8
|
129,8
|
3828,9
|
131,4
|
импорт
|
6057,6
|
7326,1
|
120,9
|
5755,4
|
123,2
|
сальдо
|
-2235,9
|
-2366,3
|
|
-1926,5
|
|
страны вне СНГ
|
оборот
|
7788,2
|
9126,1
|
117,2
|
6976,5
|
113,2
|
экспорт
|
3746,1
|
4275,8
|
114,1
|
3223,9
|
108,8
|
импорт
|
4042,1
|
4850,3
|
120,0
|
3752,6
|
117,2
|
сальдо
|
-296,0
|
-574,5
|
|
-528,7
|
|
страны Европейского союза
|
оборот
|
4752,0
|
5320,3
|
112,0
|
3980,6
|
106,1
|
экспорт
|
2664,2
|
2915,8
|
109,4
|
2143,3
|
101,9
|
импорт
|
2087,8
|
2404,5
|
115,2
|
1837,3
|
111,5
|
сальдо
|
576,4
|
511,3
|
|
306,0
|
Источник: Белстат