Баланс казны обеспечивается экономией расходов

Профицит бюджета сектора государственного управ­ления за январь–май текущего года сложился в сумме 1,9 млрд. BYN, или 5% к ВВП, профицит рес­публиканского бюджета – 1,4 млрд. BYN, или 3,6% к ВВП. Годом ранее эти показатели составляли 1,05 млрд. и 0,75 млрд. BYN соответственно (2,8% и 2% к ВВП).

Формирование профицита обе­с­печено значительным превышением темпов роста доходов над расходами. Так, доходы бюджета сектора государственного управления за январь–­ апрель т.г. сложились в сумме 16,8 млрд. BYN, расходы – 14,9 млрд., а республиканского бюджета – 7,5 млрд. и 6,1 млрд. BYN соответственно. Таким образом, доходы бюджета сектора государственного управления за 5 месяцев т.г. оказались на 8,8% больше, чем за январь–май 2016 г. (в текущих ценах), расходы – на 3,5%, а республиканского бюд­жета – на 9,6% и 0,16% соответственно.

При этом за 5 месяцев т.г. в казну поступило НДС на сумму 3,8 млрд. BYN (на 11,1% больше, чем годом ранее), налога на прибыль – 0,97 млрд. (на 51,6% больше), акцизов – 0,9 млрд. BYN (на 15,4% больше). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,5 млрд. BYN – на 11,9% больше, чем год назад. Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 4,7 млрд. BYN – практически столько же, сколько годом ранее, Фонд универсального обслуживания – 18 млн. (на 12,7% больше), Фонд гражданской авиации – 13,1 млн. BYN (на 33,7% больше), Фонд Департамента исполнения наказаний – 0,3 млн. BYN.

По состоянию на 1 мая т.г. задолженность по налогам и сборам составила 155,1 млн. BYN (годом ранее – 110 млн.).

На общегосударственную деятельность в январе–мае т.г. направлено 2,6 млрд. BYN (на 4% больше, чем в январе–апреле 2016 г.), на финансирование национальной экономики – 1,55 млрд. BYN (на 7,6% больше), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и СМИ) – 4,8 млрд. BYN. Расходы Фонда социальной защиты населения составили 5,05 млрд. BYN, Фонда универсального обслуживания – 1,5 млн. (в 7,9 раза меньше), Фонда гражданской авиации – 4,6 млн. BYN (на 21,1% больше), Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,002 млн. BYN.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА