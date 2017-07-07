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№49 (2056) от 07.07.2017

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№49 (2056) от 07.07.2017

07 июля 2017 года

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Вопрос-ответ

Выговор директору

07.07.2017

Можно ли объявить директору ОАО выговор за 2 не связанных между собой дисциплинарных нарушения, если оба они рассмотрены на заседании наблюдательного совета?

Привлечение работника к дисциплинарной ответственности возможно только при наличии подтвержденного факта совершения работником дисциплинарного проступка и с соблюдением всех предусмотренных законодательством требований к процедуре привлечения работника к дисциплинарной ответственности.

Основанием привлечения работника к дисциплинарной ответственности является дисциплинарный проступок (противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей). За дис­циплинарный проступок наниматель может применить к работнику следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, увольнение (п.п. 4, 5, 7, 8 и 9 ст. 42 ТК; п.п. 1 и 5 ст. 47 ТК).

...

Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист

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